Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2: Neue CPU für Low-End-Smartphones

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 4 Gen 2 eine neue Mobile-Platform für günstige Smartphones vorgestellt. Der neue Chip übernimmt eine Reihe von Verbesserungen, die bisher teureren Modellen vorbehalten waren und macht Geräte der unteren Preisklassen deutlich attraktiver.

Ein bisschen mehr Taktrate und sonst viele Maßnahmen zur Kostensenkung

Zusammenfassung Qualcomm stellt Snapdragon 4 Gen 2 vor: 4nm-Chip mit 8 Cores, 2,2 GHz, X61-Modem & LPDDR5X-RAM.

Optimierungen für günstige Smartphones: Hexagon DSP entfernt, Single-Channel-WLAN, Bluetooth 5.1 & nur 2 Kameras.

Xiaomi & Vivo wollen Geräte mit dem Chip ausrüsten.

Chip nutzt ARM Cortex-A76- & A55-Architektur, Taktrate erhöht um 10%.

Fertigung erfolgt bei Samsung in Südkorea.

Chip bietet 5G-Unterstützung & höhere Speicherbandbreiten.

Verbesserungen machen Geräte der unteren Preisklassen attraktiver.

Qualcomm

Der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 wird erstmals mit einer Strukturbreite von nur noch 4 Nanometern gefertigt. Damit übernimmt der Chip die gleichen Fertigungstechnologien, die auch bei aktuellen High-End-Prozessoren für Smartphones verwendet werden. Die Produktion erfolgt diesem Fall bei der Vertragsfertigungssparte von Samsung in Südkorea.Der Snapdragon 4 Gen 2 besitzt acht Rechenkerne, die aus zwei Clustern mit zwei High-End- und sechs Low-End-Cores bestehen. Die leistungsstarken Kerne nutzen die ARM Cortex-A76-Architektur, während die stromsparenden Cores auf der ARM Cortex-A55-Architektur basieren. Das SoC nutzt also Grundlagen, die eigentlich schon längst durch modernere Varianten auf ARMv9-Basis abgelöst wurden.Die maximale Taktrate des intern als SM4450 bezeichneten Snapdragon 4 Gen 2 wird von Qualcomm mit 2,2 Gigahertz angegeben. Die Taktraten steigen jeweils um 200 Megahertz und damit um 10 Prozent. Wie üblich nennt der US-Chipkonzern keinerlei Details zu der hier verwendeten Grafikeinheit.Auffällig ist aber, dass man den Hexagon Digital Signal Processor (DSP) entfernt hat, der normalerweise bei den Qualcomm-Chips für Aufgaben aus dem Bereich künstlichen Intelligenz und ähnliches verwendet wird. Vermutlich ergreift man diese Maßnahme aus Gründen der Kostenersparnis, um den Chip für die Verwendung in günstigen Smartphones noch attraktiver zu machen und letztlich dem enormen Kostendruck der Gerätehersteller Rechnung zu tragen.Auch sonst gibt es einige Punkte, an denen Qualcomm bei dem neuen Chip den Rotstift angesetzt zu haben scheint. So wird nur noch Single-Channel-WLAN unterstützt, auch wenn es noch Support für WLAN nach 802.11ac-Standard gibt. Außerdem wird hier nur Bluetooth 5.1 unterstützt, nachdem der Vorgänger nicht nur einen besseren WLAN-Teil hatte, sondern auch Bluetooth 5.2 mit Low-Energy unterstützte. Außerdem hat man die Kamera-Pipelines beschnitten, so dass nun nur noch zwei Kameras verwendet werden können.Positiv anzumerken ist, dass Qualcomm jetzt ein Snapdragon X61-Modem integriert, das erneut 5G-Unterstützung bietet. Dank 3GPP Release 16 dürfte die Netzabdeckung der verschiedenen Operator hier besser nutzbar sein. Neu ist außerdem, dass der Chip jetzt LPDDR5X-RAM unterstützt, womit sich um rund 50 Prozent höhere Speicherbandbreiten erzielen lassen.Qualcomm zufolge gibt es bereits erste Kunden, die den neuen Snapdragon 4 Gen 2 in ihren Smartphones verbauen wollen. Konkret planen Xiaomi und Vivo Geräte damit, wobei der erstgenannte der beiden chinesischen Hersteller Modelle seiner Redmi-Serie mit dem Chip ausrüsten will.