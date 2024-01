Nicht nur Windows: Qualcomms neue Super-CPU unterstützt direkt Linux

Microsoft und seine PC-Partner werden zwar den Löwenanteil der neuen Laptops und 2-in-1s mit Qualcomms "Apple-Killer" Snapdragon X Elite liefern, doch wie sich jetzt zeigt, setzt der US-Chiphersteller auch darauf, seine neue Plattform von vornherein für Linux zu öffnen.

Qualcomm

Qualcomm liefert von Anfang an alles Nötige für Linux-Support

Upstreaming läuft an

Zusammenfassung Microsoft und Partner setzen auf Qualcomms Snapdragon X Elite

Qualcomm öffnet neue Plattform auch für Linux

Debian 12 Image für Snapdragon X Elite zum Launch verfügbar

Upstreaming von Linux-Anpassungen geplant

Erste PCs mit Snapdragon X Elite in einigen Monaten

Anleitungen für Debian-Installation auf Qualcomm-Design

Snapdragon X Elite von Ex-Apple-Ingenieuren entwickelt

Schon zum Zeitpunkt der Präsentation des Snapdragon X Elite veröffentlichte Qualcomm nicht nur Benchmarks, die die Leistung des neuen "Super-Chips" unter Windows belegen sollten. Gleichzeitig stellte man auch Leistungsmessungen bereit, die die Performance unter Linux zeigten. Allerdings blieb damals noch offen, was Qualcomm konkret unterstützen würde.Wie jetzt aus einem von CNXSoftware zitierten Blog-Eintrag des Linaro-Entwicklers Abel Vesa hervorgeht, stand bereits zum Launch des mit den bis zu 4,2 Gigahertz schnellen neuen "Oryon" Custom-Cores ausgestatteten Snapdragon X Elite ein vollwertiges Image von Debian 12 mit GPU-Rendering und WLAN-Unterstützung zur Verfügung. Die dafür erfolgten Anpassungen sollen nun im Upstream auch für andere Linux-Distributionen bereitgestellt werden.In den kommenden Wochen und Monaten soll das Upstreaming in zwei Phasen vorangetrieben werden, wobei später auch an der Audio- und Kameraunterstützung gearbeitet wird. Natürlich dürften all diese Arbeiten eine gewisse Zeit dauern, zumal das Projekt nicht von großen PC-Herstellern unterstützt wird. Allerdings ist es bis zur Verfügbarkeit erster fertiger PCs mit dem neuen ARM-basierten High-End-Chip im Massenmarkt auch noch einige Monate hin.Letztlich ist durchaus denkbar, dass rechtzeitig vor Verfügbarkeit der ersten Laptops mit dem Snapdragon X Elite von großen Herstellern wie Lenovo, Dell oder HP auch passende Linux-Varianten zu haben sind. Vesa veröffentlichte immerhin schon Anleitungen für die Installation von Debian 12 auf dem offiziellen Qualcomm-Referenzdesign für den Snapdragon X Elite - inklusive der Option zum Dual-Boot mit Windows, wobei dafür bisher ein um einiges größerer Aufwand nötig ist als bei x86-basierten Plattformen.Der Snapdragon X Elite ist Qualcomms erster Chip, der vom ehemaligen Team der Startup-Firma Nuvia entwickelt wurde. Nuvia bestand aus einer Reihe von früheren Apple-Ingenieuren, die einst die Grundlagen für die heute extrem erfolgreichen ARM-Chips der Apple A- und M-Serien schufen. Mit seinen 12 Kernen soll der Snapdragon X Elite eine neue Ära einläuten, in der die Performance-Lücke gegenüber Apple nicht nur schrumpft, sondern zugunsten von Qualcomm überwunden werden soll.