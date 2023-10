Qualcomm arbeitet langsam aber stetig auf die Einführung seines ersten echten PC-Chips für Windows-Geräte auf ARM hin. Jetzt sind erstmals Benchmark-Ergebnisse verfügbar, die zeigen, wie potent der 12-kernige Snapdragon 8cx Gen 4 auf Basis der von Ex-Apple-Mitarbeitern entwickelten "Oryon"-Kerne sein wird.

Qualcomm

Geekbench-5-Test mit x86-Emulation liefert erste Werte

Emulation verfälscht Leistungstest

Zusammenfassung Qualcomm entwickelt ersten PC-Chip für Windows-Geräte auf ARM-Basis

Benchmark-Ergebnisse des 12-kernigen Snapdragon 8cx Gen 4 verfügbar

Chip basiert auf "Oryon"-Kernen, entwickelt von Ex-Apple-Mitarbeitern

Testergebnisse zeigen hohe Leistungsfähigkeit, trotz x86-Emulation

Snapdragon 8cx Gen 4 könnte Leistung von Apple M2 in iPad Pro übertreffen

Single-Core-Score der Tests mit Geekbench 5 relativ niedrig

Offizielle Vorstellung erwartet auf Snapdragon Summit im Oktober 2023

Neue Notebooks und 2-in-1-Systeme mit Chip ab Anfang 2024 erwartet

In der Datenbank von Geekbench sind seit Ende September erste Testergebnisse verfügbar, anhand derer wir uns einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Snapdragon 8cx Gen 4 verschaffen können. Das neue SoC vereint insgesamt zwölf Custom-CPU-Cores, die Qualcomm "Oryon"-Cores nennt. Die CPU wird von dem Team des von früheren Apple-Chipdesignern gegründeten Startups Nuvia entwickelt, welches Qualcomm vor einigen Jahren aufgekauft hatte.Der intern mit dem Codenamen "Hamoa" versehene Chip trägt unter anderem die Modellnummer SC8380 und soll aus zwei Clustern aus acht niedriger und vier höher getakteten Kernen bestehen. Die Taktrate des Chips wird in der Geekbench-Datenbank mit 3,01 Gigahertz angegeben, sollte aber tatsächlich noch etwas höher sein.Die jetzt verfügbaren Benchmark-Resultate wurden mit Geekbench 5 unter Verwendung einer Windows 11 Insider-Build gemessen. Die Tests erfolgten dabei offenbar mit einer per Emulation betriebenen x86-Version von Geekbench, so dass es sich nicht um nativ ermittelte Werte handelt.Dass "Hamoa" selbst unter den durch die x86-Emulation erschwerten Bedingungen im Multicore-Test auf 9337 Punkte kam, beeindruckt durchaus, wissen wir doch, dass mobile PC-Systeme mit Intel-Chips sich in einem ähnlichen Bereich bewegen. Hinzu kommt, dass die tatsächliche Leistung des neuen ARM-Chips für PCs von Qualcomm in nativen Betrieb noch deutlich höher liegen dürfte. Den Apple M2 dürfte der Snapdragon 8cx Gen 4 somit mindestens in den im Apple iPad Pro verwendeten Varianten locker hinter sich lassen.Einige Bedenken könnte man sich nun wegen der vergleichsweise niedrigen Single-Core-Score der mit Geekbench 5 durchgeführten Tests machen, schließlich fällt der hier gemessene Wert von nur 1197 Punkten relativ gering aus. Auch hier gilt es aber abzuwarten, welche Werte der SC8380 bei der Verwendung von nativ laufender Benchmark-Software erzielt. Noch enttäuscht die Single-Core-Score aber durchaus.Die offizielle Vorstellung des Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 wird wohl beim Snapdragon Summit am 24.-26. Oktober 2023 erfolgen. Die ersten mit dem neuen High-End-Chip für ARM-PCs von Qualcomm ausgerüsteten Notebooks und 2-in-1-Systeme werden laut dem Chiphersteller bereits entwickelt und könnten ab Anfang 2024 auf den Markt kommen.