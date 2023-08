WinFuture Exklusiv

Qualcomm will den "Snapdragon 8cx Gen 4", seinen ersten Chip mit den neuen stark angepassten "Oryon"-Kernen, die vom gleichen Team entwickelt werden, das auch die Grundlagen für Apples heutige CPU-Erfolge legte, wohl in mehreren Varianten anbieten. Dies bestätigen jetzt Online-Datenbanken.

Qualcomm

Qualcomm plant neue CPU-Palette für Windows-PCs

Superchip "Hamoa" auch mit acht und zehn Kernen

Zusammenfassung Qualcomm bietet mehrere Varianten des "Snapdragon 8cx Gen 4" an.

Kern-Architektur angepasst von Team hinter Nuvia.

Interner Codename "Hamoa"; Modellnummern SC8380, SC8370, SC8350.

Unterschiedliche Taktraten für verschiedene Leistungsklassen?

Performance-Lücke gegenüber x86- und Apple-Konkurrenz schließen.

Erste Geräte Anfang 2024; Vorstellung des Portfolios im Oktober.

Kern-Anpassung zur Optimierung der Leistung.

Bisher war nur bestätigt , dass der US-Chipgigant seinen ersten echten High-End-Chip für die Verwendung in Windows-basierten ARM-PCs mit 12 Rechenkernen ausstatten will. Diese sogenannten "Oryon"-Cores nutzen eine angepasste ARM-Architektur, hinter der das Team des Startups Nuvia steht, welches Qualcomm vor einigen Jahren übernommen hatte.Nuvia wurde von einer Gruppe von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet, die dort die angepassten Kerne für die heute in iPhones, MacBooks und iMacs mit großer Leistung und enormem Erfolg verbauten Apple ARM-Prozessoren entwickelt hatten. Mit dem Snapdragon 8cx Gen 4, dessen interner Codename "Hamoa" lautet und von dem bisher nur die Variante SC8380 bzw. SC8380XP bekannt war, soll diesen Ansatz - also die Anpassung von ARM-Kernen zur Optimierung der Leistung - endlich bei Qualcomm reproduzieren.Wie uns vorliegende Dokumente jetzt bestätigen, wird der neue Snapdragon "Hamoa" dabei nicht nur in einer 12-kernigen Ausgabe erscheinen. Seit einigen Monaten arbeitet Qualcomm auch an einer zweiten und dritten Variante, die die internen Modellnummern SC8370 bzw. SC8370XP und SC8350 bzw. SC8350X tragen. Sie unterscheiden sich primär durch die Zahl der Rechenkerne, die in diesem Fall auf zehn bzw. acht reduziert ist.Wahrscheinlich senkt Qualcomm beim SC8370 und SC8350 die Zahl der High-End-Cores, sodass vermutlich nur noch sechs bzw. vier High-Performance-Kerne integriert werden, während die Zahl der stromsparenden Effizienz-Kerne weiter bei vier liegen wird. Der 12-kernige SC8380 soll laut früheren Berichten acht High-Performance-Cores und vier Stromsparkerne bieten.Im Grunde übernimmt Qualcomm mit dem Vertrieb von mehreren Varianten des "Snapdragon 8cx Gen 4" einen Ansatz, welchen Intel und AMD schon seit Jahren verfolgen. Die beiden x86-Hersteller vertreiben in diversen Fällen Chips unter verschiedenen Modellnamen oder -nummern, die im Grunde identisch sind, sich aber durch die Zahl ihrer Rechenkerne unterscheiden.Laut Gerüchten, die schon im Mai bzw. Juli in asiatischen Foren aufkamen, will Qualcomm die Chips auch mit unterschiedlichen Taktraten anbieten, um sie so in verschiedenen Leistungsklassen anzubieten. Für die "Oryon"-Kerne hatte der US-Chipkonzern bereits mehrfach groß angekündigt, dass man mit ihnen die Performance-Lücke gegenüber der x86- und Apple-Konkurrenz schließen will.Die ersten Geräte auf Basis der neuen Chips sollen Anfang 2024 auf den Markt kommen. Die Vorstellung des neuen Snapdragon-Portfolios für Windows-Systeme wird im Oktober erwartet.