Snapdragon X Plus: Neuer Chip für günstigere ARM-PCs nächste Woche?

Schon nächste Woche wächst das Angebot an neuen ARM-Prozessoren für Windows-PCs wohl weiter. Der US-Chipgigant Qualcomm hat für den 24. April eine Ankündigung in Aussicht gestellt, bei der es wohl um den " Snapdragon X Plus " gehen soll.

Teaser kündigt Nachwuchs in der Snapdragon X-Serie an

Zusammenfassung Qualcomm kündigt am 24. April neuen ARM-Prozessor an

Teaser-Video deutet auf Snapdragon X Plus hin

Neuer Chip eventuell weniger leistungsstark als Modelle für High-End-PCs

Snapdragon X Plus könnte bald in neuen Windows-PCs verwendet werden

Microsoft plant Einsatz neuer ARM-Chips in Surface-Modellen

Snapdragon X Plus mit verminderten Custom-Cores und Snapdragon X65-Modem

Entwicklung des Chips durch ehemalige Apple-Chipdesigner

Noch hat Qualcomm nichts von offizieller Seite bestätigt, doch der US-Konzern veröffentlichte heute Nacht ein erstes Teaser-Video auf seinen Social-Media-Kanälen. Darin taucht vor allem das "X" auf, welches charakteristisch für die neuen ARM-Chips von Qualcomm mit den "Phoenix" genannten Custom-Cores der "Oryon"-CPU steht.Natürlich ist dies keine Bestätigung, dass wir es mit dem neuen Snapdragon X Plus zu tun bekommen, doch war aus informierten Quellen bereits zu hören, dass der neue, etwas weniger leistungsfähige Prozessor für ARM-basierte neue Windows-PCs wohl bald starten soll.Der 24. April 2024 ist insofern ein interessanter Termin, denn Microsoft will knapp einen Monat später mit großer Wahrscheinlichkeit seine neuen Surface-Modelle für Privatkunden vorstellen, die ebenfalls mit den neuen ARM-Chips ausgerüstet sein werden. Allerdings dürfte bei den Microsoft-Geräten der Snapdragon X Elite seinen Dienst tun.Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, muss Qualcomm, sein Sortiment an neuen ARM-Chips für Windows-PCs rasch erweitern. Den ersten Schritt macht man jetzt wohl mit dem Snapdragon X Plus, um so den Bereich unterhalb der wohl vor allem für eher teure High-End-Modelle vorgesehenen Elite-Variante zu bedienen. Generell dürften die neuen Chips zuerst in Laptops und 2-in-1-Geräten stecken.Bisher sind keine offiziellen Details zum Snapdragon X Plus bekannt. Der neue Chip wird wohl wieder in zwei Varianten eingeführt, wie sich kürzlich anhand von Testplattformen des Herstellers nachvollziehen ließ . Der Chip wird mit einer auf zehn reduzierten Zahl von Custom-Cores daherkommen und dürfte ein Snapdragon X65-Modem mitbringen.Wie genau die Cluster aufgeteilt sind und welche Taktraten bzw. Performance-Werte zu erwarten sind, bleibt abzuwarten. Auch ist noch offen, wann die ersten Hardware-Produkte auf Basis des Snapdragon X Plus auf den Markt kommen. Die Entwicklung erfolgt natürlich auch in diesem Fall durch ein Team aus früheren Chipdesignern von Apple, die Qualcomm im Zuge der Übernahme ihres Startup-Unternehmens Nuvia übernommen hatte