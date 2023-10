Deutsche Lehrer sind gegen ein Smartphone-Verbot an Schulen

Der Umgang mit Smartphones, die den Unterricht stören, ist an Schulen immer wieder Diskussionsthema. Während aber in diversen Ländern Handyverbote diskutiert oder gar bereits umgesetzt werden, sind die hiesigen Lehrerverbände gegen diesen Schritt.

Funktioniert ohnehin nicht

Schule hat andere Aufgabe

Zusammenfassung Diskussionen über Smartphone-Verbot in Schulen

Britische Regierung plant Verbot, Niederlande zieht nach

Deutsche Lehrerverbände gegen Handyverbot

Präsident Lehrerverband: Verbot nicht durchsetzbar

Eltern möchten Kontaktmöglichkeit zu Kindern behalten

Ablenkung durch Smartphones ist nicht neu

Fokus sollte auf vernünftigem Umgang mit Technik liegen

Aktuell will die britische Regierung den Schülern des Landes untersagen, ihre Smartphones mit in den Unterricht zu nehmen. In den Niederlanden ist ein Verbot bereits auf dem Weg und soll ab dem kommenden Jahr gelten. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch in anderen Ländern.Da würde man erwarten, dass auch das als eher weniger technikaffin wahrgenommene deutsche Schulpersonal ein Verbot unterstützen würde. Dies ist aber nicht der Fall. Für Stefan Düll, den Präsidenten des Lehrerverbandes, ist insbesondere ein komplettes Verbot aller Altersgruppen und den gesamten Schulbereich hinweg ohnehin nicht durchsetzbar, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur DPA erklärte.Das liegt nicht einmal nur an den Schülern. Auch viele Eltern wollen, dass ihre Kinder sie für kurzfristige Absprachen kontaktieren können - etwa bei ausfallenden Unterrichtsstunden. Hier wären entsprechend unangenehme Diskussionen quasi vorprogrammiert.Düll warb allerdings auch für mehr Gelassenheit mit dem Thema. So gebe es zwar durchaus ein Störungspotenzial und natürlich können Schüler durch die Geräte auch vom Unterricht abgelenkt werden. Er verwies allerdings darauf, dass auch vor der Zeit des Smartphones in den Klassen Hausaufgaben für kommende Stunden erledigt, Briefchen geschrieben und andere private Dinge erledigt wurden. Somit ändere sich hier nicht allzu viel. "Die Gedanken sind frei, die kann niemand kontrollieren", erklärte der Lehrervertreter es mit einem bekanntem Liedtext.Vielmehr wäre es für die Schule wichtig, am "Ansatz des emanzipierten Schülers" zu arbeiten. Aufgabe sei es also eher, gemeinsam mit den Heranwachsenden einen vernünftigen Umgang mit der Technik zu erarbeiten.