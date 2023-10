Probleme mit dem Moment 4 Windows 11 KB5030310 Update

Mit dem optionalen September-Update für Windows 11 startete vor Kurzem das Feature-Update von Moment 4 mit zahlreichen neuen Funktionen. Ganz ausgereift ist das Update aber nicht - zumindest sieht das so aus, wenn man sich mit Nutzer-Berichten beschäftigt.

Probleme schon bei der Installation

Liste von häufigsten Probleme in Windows 11 KB5030310

Das Suchfeld funktioniert nicht und die Lupe wird als "C" angezeigt

Der Windows Copilot ist fehlerhaft, wenn er sich aktivieren lässt

Diverse Probleme mit dem Datei-Explorer, zumeist Leistungsprobleme

Schwarzer Bildschirm und Systemabstürze

AMD-Profil wird zurückgesetzt

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Zusammenfassung September-Update "Moment 4" für Windows 11 veröffentlicht

Umfangreiches Update mit neuen Funktionen wie Windows Copilot

Nutzer berichten von zahlreichen Problemen nach der Installation

Leistungsprobleme, insbesondere im Datei-Explorer, gemeldet

Suchfeld und Windows Copilot zeigen Fehler an

Microsoft hat bisher keine Probleme bestätigt

Hoffnung auf Fehlerbehebung vor dem nächsten Patch-Day

Es geht um das Windows 11 KB5030310-Update, auch als "Moment 4"-Update bekannt. Dabei handelt es sich um eines der umfangreichsten Updates der letzten Monate, mit Funktionen wie den Windows Copilot, einem neuen Datei-Explorer und vielem mehr. Diese Funktionen werden nicht nur für Windows 11 Version 23H2 starten, sondern auch für die Vorgängerversion. Nutzer melden jetzt jedoch zahlreiche Probleme bei und nach der Installation.Das Online-Magazin Windows Latest hat die Berichte akribisch gesammelt und Nutzermeldungen dazu zusammengestellt. Dabei zeigen sich nun viel mehr Fehler als zunächst gedacht.Bisher ist allerdings nicht viel darüber bekannt, wie weitverbreitet die Probleme sind oder ob dabei auch Ausnahmefälle sind.Laut der Windows Release-Health-Webseite sind bisher keine Probleme durch Microsoft bestätigt. Viele Nutzer melden jetzt aber Leistungsprobleme, insbesondere im Datei-Explorer, der häufiger einfriert und nicht mehr reagiert. Andere Nutzer melden, dass ihre Suche nicht mehr läuft oder das Suchfeld nach der Aktivierung des Lupensymbols nicht genutzt werden kann und nur noch ein "C" anzeigt.Alles in allem ist das Feedback aber bisher größtenteils gut und die Nutzer zufrieden mit dem Update. Einige Probleme waren bereits während der Testphase im Insider Programm aufgetaucht, sodass Microsoft sie bereist auf den Schirm haben sollte.Dadurch, dass die Verteilung in Schüben geschieht, hat der Konzern zudem hoffentlich genügend Zeit und Nutzerberichte, um die verbreitetsten Fehler noch vor dem nächsten Patch-Day anzugehen.