Windows 11: Microsoft bietet aktuellste Version in Gratis-VMs an

Microsoft stellt neue vorinstallierte virtuelle Maschinen (VMs) zur Verfügung, mit denen Nutzer kostenlos den aktuellsten Stand der Windows-Entwicklung selbst ausprobieren können. Enthalten ist hier jeweils die aktuellste Windows-11-Version inklusive aller Patches.

90 Tage nutzbar

Moments 4 nachinstallieren

Zusammenfassung Microsoft bietet neue vorinstallierte virtuelle Maschinen (VMs) an

VMs enthalten aktuellste Windows 11-Version und Entwickler-Tools

VMs ermöglichen Testen und Anpassen von Apps auf neuestem Windows

VMs verfügbar für VMware, Hyper-V, VirtualBox und Parallels Desktop

Kostenlose Nutzung der Windows-Installationen in VMs für 90 Tage

Monatliche Bereitstellung neuer VMs mit aktuellen Änderungen

Windows-VM basiert auf Windows 11 Build 22621.2283

Die frisch bereitgestellten virtuellen Maschinen werden mit verschiedenen Entwickler-Tools geliefert, die es App-Entwicklern ermöglichen, ihre Anwendungen für auch direkt auf der jüngsten Windows-Ausgabe zu testen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Wenn man kein Entwickler ist, bieten die offiziellen VMs Microsofts aber ebenfalls eine gute und einfache Gelegenheit, um die neuesten Änderungen in Windows 11 auszuprobieren.Die virtuellen Maschinen der Windows-Entwicklungsumgebung sind in vier Varianten für die wichtigsten VM-Anwendungen erhältlich:Anwender können die Windows-Installationen 90 Tage lang kostenlos nutzen. Anschließend muss eine neue Version heruntergeladen werden. Das ist insofern problemlos möglich, als Microsoft seit einiger Zeit monatlich neue VMs mit den jeweils aktuellsten Änderungen bereitstellt. "Diese VM-Images verwenden die Windows Enterprise Evaluation Edition und unterstützen keine Aktivierung mit einem Produktschlüssel", teilte Microsoft mit.Nutzer sollten eigene Inhalte in den VMs daher möglichst so organisieren, dass diese möglichst einfach auf eine andere Windows-Installation umgezogen werden können. Die beste Variante ist es dabei wahrscheinlich, freigegebene Ordner des Host-Systems in die VM durchzuschalten, sodass man in dieser gar keine wichtigen Daten speichert.Die Windows-VM Version 2309 basiert auf Windows 11 Build 22621.2283. Sie enthält also die neuesten Updates vom September 2023. Das Moments-4-Update gehört allerdings bisher nicht zum Lieferumfang, da es sich um ein optionales Update handelt - es kann aber problemlos nachinstalliert werden. Dafür muss man nur im Windows-Update-Bereich der Einstellungen nach der KB5030310-Aktualisierung suchen und diese per Klick installieren.