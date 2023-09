Bluescreens: MSI fixt Windows 11-Bug zu "Unsupported Processor"

Vor rund zwei Wochen verteilte Microsoft ein optionales Update, das für Besitzer von MSI-Mainboards höchst unangenehme Folgen hatte, näm­lich Abstürze bzw. Bluescreens of Death (BSOD). Nach den ersten Workarounds bzw. temporären Lösungen gibt es nun einen Fix.

Nach Workaround kommt eine endgültige Lösung

Ursache gefunden

Zusammenfassung Microsoft-Update verursachte Abstürze bei MSI-Mainboard-Nutzern

Microsoft zog fehlerhaftes Update KB5029351 zurück

MSI empfahl vorübergehend BIOS-Downgrade als Lösung

MSI veröffentlicht nun BIOS-Updates zur endgültigen Fehlerbehebung

Updates bereiten Motherboards auf kommende Intel-CPUs der 14. Generation vor

Fehler betraf nur Core i9-Prozessoren der 13. Generation

Bis Ende September sollen alle betroffenen Mainboards aktualisiert sein.

Nach dem Auftauchen dieses zumindest für MSI-Nutzer schwerwiegenden und überaus nervigen Fehlers zog zunächst Microsoft das dazugehörige Update mit der Nummer KB5029351 zurück, später reagierte auch der Hardware-Hersteller und empfahl als Workaround ein BIOS-Downgrade. Doch nun sorgt der taiwanesische PC-Hardware-Hersteller für einen hoffentlich endgültigen Schlussstrich, denn MSI hat BIOS-Updates veröffentlicht, die den "Unsupported Processor"-Bug ein für alle Mal aus der Welt schaffen sollen.Wie The Verge berichtet, veröffentlicht MSI entsprechende Updates für die Serien 600 und 700 seiner Motherboards, diese sollen sie für die kommenden Intel-CPUs der 14. Generation - auch bekannt als Raptor Lake-S - vorbereiten.Mittlerweile haben MSI und Intel eigenen Angaben nach "die Ursache für das BSOD-Problem gefunden, die mit der Firmware-Einstellung der Intel Hybrid Architecture zusammenhängt". Laut MSI betrifft der BSOD nur Core i9-Prozessoren der 13. Generation, und zwar dann, wenn die neuesten Updates für Windows 11 und Windows 10 installiert sind.Mit aktualisierten BIOS-Updates wird das Problem bereits bei 600er- und 700er-Boards angesprochen, weitere Modelle sollen diese Woche folgen. Bis Ende September will MSI für alle betroffenen Mainboards entsprechende BIOS-Aktualisierungen zur Verfügung stellen."Das neue BIOS wird ein Update des Intel CPU uCode enthalten, das weitere Meldungen zu den 'UNSUPPORTED_PROCESSOR'-Problemen verhindern wird", schreibt MSI in den Patch Notes.