Patch-Day im September: Das sind die neuen Windows 11-Funktionen

Microsoft hat zum September-Patch-Day diverse Neuerungen für Windows 11 vorgestellt. Enthalten sind unter anderem die Windows-Sicherung-App und ein neues Hover-Verhalten für das Suchfeld. Alles weitere im Überblick.

Inhalte des optionalen Updates

Übernommene Änderungen

Highlights Windows 11 22H2

Neu! Dieses Update fügt dem Suchfeld ein neues Hoververhalten hinzu. Wenn Sie darauf zeigen, wird möglicherweise das Such-Flyoutfeld angezeigt. Sie können dieses Verhalten anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken. Wählen Sie dann Taskleisteneinstellungen aus, um die Suchfeldoberfläche zu ändern.

Dieses Update fügt neue Funktionen hinzu, die sich auf Anwendungsvorgaben auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter "Ein prinzipieller Ansatz für die App-Anheftung und App-Standardeinstellungen in Windows".

Diese Version fügt eine neue Richtlinie namens "Optionale Updates aktivieren" hinzu. Administratoren können damit die monatlichen, optionalen kumulativen Updates für kommerzielle Geräte konfigurieren. Sie können diese Richtlinie auch für die schrittweisen Controlled Feature Rollouts (CFR) verwenden.

Mit diesem Update wird ein leeres Menüelement aus dem Menü "Sticky Keys" entfernt. Dieses Problem tritt auf, nachdem Sie KB5029351 installiert haben.

Das Update behebt ein Problem, das das Suchsymbol betrifft. Wenn Sie es auswählen, wird die Such-App nicht geöffnet. Dieses Problem tritt auf, nachdem der Computer in den Ruhezustand versetzt wurde.

Das Update verbessert die Zuverlässigkeit der Suchanwendung.

Das Update behebt ein Problem, das die TAB-Taste betrifft. Die Verwendung dieser Taste zum Durchsuchen von Suchergebnissen erfordert zusätzliche Aktionen.

Das Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Das Suchfeld auf der Taskleiste und die Suchmarkierungen innerhalb des Suchfelds werden nicht korrekt erkannt.

Das Update behebt ein Problem, das die Größe des Suchfelds betrifft. Seine Größe wird im Tablet-Haltungsmodus auf Microsoft Surface Pro- und Surface Book-Geräten verringert.

Version 21H2:

Neu! Dieses Update verbessert die Erkennung Ihres Standorts durch Windows. Dadurch erhalten Sie bessere Wetter-, Nachrichten- und Verkehrsinformationen.

Dieses Update verbessert die Erkennung Ihres Standorts durch Windows. Dadurch erhalten Sie bessere Wetter-, Nachrichten- und Verkehrsinformationen. Neu! Dieses Update fügt ihrem Gerät die Windows-Sicherung-App hinzu.

Dieses Update fügt ihrem Gerät die Windows-Sicherung-App hinzu. Neu! Dieses Update erweitert das Rollout des Benachrichtigungs-Badgings für Microsoft-Konten im Startmenü. Ein Microsoft-Konto verbindet Windows mit Ihren Microsoft-Apps. Das Konto sichert alle Ihre Daten und hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Abonnements. Sie können auch zusätzliche Sicherheitsschritte hinzufügen, um zu vermeiden, dass Sie von Ihrem Konto gesperrt werden. Dieses Feature bietet Ihnen schnellen Zugriff auf wichtige kontobezogene Benachrichtigungen.

Zusammenfassung Microsoft stellt Neuerungen für Windows 11 vor

Regulärer Patch-Day verteilt Inhalte des optionalen Updates an Nutzer

Windows-Sicherung-App wird für alle Nutzer der ersten Windows 11-Version installiert

Verbessertes Hoververhalten für Suchfeld in Version 22H2

Update behebt diverse Probleme, wie z.B. mit dem Suchsymbol und der TAB-Taste

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen seit einiger Zeit auch zusammen mit Sicherheits- und Wartungsupdates heraus. Der neue Release-Plan sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann für weitere Nutzer mit verteilt. So auch in diesem Monat. Wie immer gibt es für die beiden Windows 11 Version 21H2 und 22H2 verschiedene Neuerungen.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates vom August 2023 hatten wir berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Patch-Day September übernommen worden. Eine interessante Neuerung, von der alle Windows 11 21H2-Nutzer profitieren werden, ist die Windows-Sicherung-App. Sie wird nun für alle Nutzer der ersten Windows 11-Version automatisch installiert.Wer bereits die Version 22H2 nutzt, erhält mit diesem Patch-Day ein verbessertes Hoververhalten für das Suchfeld. Wenn man darauf mit dem Mauszeiger geht, wird möglicherweise das Such-Flyoutfeld angezeigt. Näheres dazu findet ihr in den Release-Notes zur neuesten Version: