Windows 11: Kopierfunktion für Text aus Bildern, Hintergrund-Unschärfe

Microsoft überarbeitet die in Verbindung mit Windows 11 angebotenen Standard-Apps Snipping Tool und Fotos mit neuen Features grund­le­gend. Künftig lassen sie sich auch nutzen, um Text aus Screen­shots zu ko­pieren oder Fotos einen unscharfen Hintergrund zu geben.

Microsoft

Texterkennung mit vielseitigem Nutzen

Zusammenfassung Microsoft überarbeitet Standard-Apps Snipping Tool und Fotos für Windows 11

Im Rahmen des Windows Insider-Programms können interessierte Tester jetzt neue Vorabversionen des Snipping Tools und der mit dem Betriebssystem ausgelieferten Foto-App erhalten, wenn sei Teil der Canary- oder Dev-Kanäle sind. Die neuen Ausgaben der beiden Standard-Programme von Windows sind vor allem wegen zwei durchaus nützlichen Veränderungen interessant.Die Testversion des Snipping-Tools hat jetzt laut einem Blog-Eintrag des Windows-Teams eine neue Funktion zum Kopieren von Texten, die in der Lage ist, Schrift bzw. Text auf zuvor aufgenommenen Screenshots zu erkennen. Man kann dann die jeweiligen Inhalte einfach kopieren, um sie in anderen Anwendungen wieder einzufügen. Das Ganze ist durchaus praktisch und funktioniert mit verschiedensten Bildtypen, sofern irgendwelche Schrift darauf zu erkennen ist.Microsoft hat diese Funktion, die man vielleicht auch von Smartphones mit Android oder iOS kennt, mit einer eigenen "Verbesserung" versehen, denn mit dem neuen Snipping-Tool ist es auch möglich, automatisch bestimmte Inhalte der Texte auf einem Screenshot oder Foto wegzuschneiden, um unter anderem E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus einem Bild zu entfernen, bevor man es weiterverwendet. Auf Wunsch kann der Nutzer den zu entfernenden Text auch einfach selbst auswählen.Es gibt sogar eine Anbindung zur Phone-Link-App, die dafür sorgt, dass Windows eine Benachrichtigung ausgibt, sobald mit einem auf diesem Weg verbundenen Smartphone ein Foto aufgenommen wurde. Über die Benachrichtigung lässt sich das Bild auf Wunsch auf schnellstem Weg in Windows übertragen, wodurch man mit dem Snipping-Tool Texte "aus dem Bild ziehen" kann.Die Fotos-App von Windows 11 bekommt bald ebenfalls ein Update , das sich zwar optisch nicht stark bemerkbar macht, aber in Sachen Funktionalität einiges verbessert. So können die Canary- und Dev-Channel-Tester bereits eine neue Funktion zum Hinzufügen einer Unschärfe zum Hintergrund von Fotos testen, die Motive von OneDrive-Fotos durchsuchen lassen und eine Suche nach dem im Bild gezeigten Ort starten. Außerdem werden jetzt die sogenannten Motion-Fotos von Samsung und Google offiziell unterstützt.