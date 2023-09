XB-1 Überschallflugzeug von Boom Supersonic nähert sich Jungfernflug

Das Projekt, ein neues Überschallflugzeug für den Passagiertransport auf den Weg zu bringen, kommt jetzt in die heiße Phase. Laut Medienberichten bereitet sich das XB-1-Überschallflugzeug von Boom auf seinen Erstflug vor.

Boom Supersonic

Überschallflugzeug erhält Lufttüchtigkeitszeugnis

Historischer Startplatz

Kommerzieller Überschallflug

Boom XB-1 beim Rolltest

Zusammenfassung Projekt für neues Überschallflugzeug XB-1 in entscheidender Phase

Vor Erstflug umfangreiche Bodentests und "Rolltests"

XB-1 erhielt experimentelles Lufttüchtigkeitszeugnis von FAA

Umzug des Flugzeugs von Colorado nach Kalifornien für Tests

Flugzeug soll mit 2,2-facher Schallgeschwindigkeit fliegen

Jungfernflug über Mojave-Wüste geplant, Genehmigungen erteilt

Bei erfolgreichen Tests Markteinführung 2026 geplant

Zuvor werden noch eine Reihe an Tests auf dem Boden durchgeführt. Das meldet das Online-Magazin Space.com Die XB-1 hat bereits einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu ihrem Jungfernflug gemacht. Nach einer eingehenden Inspektion des Flugzeugs erhielt sie von der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) ein experimentelles Lufttüchtigkeitszeugnis.Der XB-1-Demonstrationsjet des Luftfahrt-Start-ups Boom Technology durfte daher jetzt auch von einem Hangar in Centennial, Colorado, zum Mojave Air and Space Port in Kalifornien umziehen. Auf dem Mojave Air and Space Port wird der rund 22 Meter lange Jet aus Kohlefaserverbundwerkstoff umfangreichen Bodentests unterzogen, teilte das Unternehmen mit. Es werden auch sogenannte "Rolltests" durchgeführt."Die jüngsten Fortschritte auf dem Weg zum Erstflug von XB-1 spiegeln die kollektiven Bemühungen des Teams wider, den ersten unabhängig entwickelten Überschalljet der Welt zu bauen und sicher zu fliegen", so Blake Scholl, Gründer und CEO von Boom Supersonic, in der Erklärung.Das Flugzeug soll mit Mach 2,2 fliegen, also mit der 2,2-fachen Schallgeschwindigkeit, was rund 2700 km/h entspricht. Der Jungfernflug wird über der Mojave-Wüste stattfinden, in demselben Luftraum, in dem Chuck Yeager im Oktober 1947 mit dem Experimentalflugzeug Bell X-1 erstmals die Schallmauer durchbrach.Boom hat bereits eine Genehmigung für die Nutzung des Luftraums über der Mojave-Wüste sowie für seine beiden Testpiloten Bill "Doc" Shoemaker und Tristan "Gepetto" Brandenburg erhalten.Wenn die Tests der XB-1 gut verlaufen, will Boom das Overture-Flugzeug im Jahr 2026 auf den Markt bringen, wobei der Erstflug des Flugzeugs dann für frühestens 2027 geplant ist. Overture wird der Nachfolger des letzten kommerziellen Überschallflugzeugs, der Concorde, sein, die zwischen 1969 und 2003 in Betrieb war.