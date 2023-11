Rolls-Royce sieht keine Zukunft für Elektro- und Wasserstoff-Flugzeuge

Der Name Rolls-Royce ist vor allem für Luxusautos bekannt, die Briten haben aber ihr Hauptgeschäftsfeld (als separates Unternehmen) im Be­reich der Flugzeugtriebwerke. Auf diesem Gebiet ist man auch führend und forscht auch viel - mit einem recht eindeutigen Ergebnis.

Gestern hat Virgin Atlantic einen ganz besonderen Flug absolviert, nämlich die erste Transatlantik-Überquerung auf Basis kohlenstoffarmer Kraftstoffe ("low-carbon fuel"). Konkret kam dabei Sustainable Aviation Fuel (SAF) zum Einsatz, das ist der Oberbegriff für Luftfahrt-Kraftstoffe, die nicht ausschließlich auf Rohöl basieren, sondern auch auf biologischen Rohstoffen - als Gemisch unterschiedlicher Zusammensetzung.Der SAF-Einsatz ist bisher nicht kommerziell tragbar, das zeigt auch die Tatsache, dass nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters die Maschine, die den aktuellen Flug durchgeführt hat, mit herkömmlichem Kerosin von New York nach London zurückkehren wird.Rolls-Royce nahm diese Langstrecken-Premiere (SAF kam auf kürzeren Strecken schon mehrfach zum Einsatz) allerdings zum Anlass, dieser Art Energieträger die Treue auszusprechen - und gleichzeitig Elektro und Wasserstoff eine Absage zu erteilen. Rolls-Royce CEO Tufan Erginbilgiç sagte, dass es an der Zeit sei, dass sein Unternehmen die Sparte für elektrische Triebwerke verkauft. Konkret werden dort Antriebe für elektrische Taxis und Ähnliches entwickelt.Erginbilgiç, der den Ruf als gnadenloser Sparer hat, teilte über eine Mitteilung mit (via Electrek ), dass das Unternehmen "Entscheidungen über die Ressourcenverteilung" treffen müsse und dass das Elektrogeschäft "einen besseren Wert für eine dritte Partei" bieten würde.Auch für Wasserstoff gab es eine recht klare Absage, denn obwohl Rolls-Royce weiterhin mit EasyJet auf diesem Gebiet zusammenarbeitet, sieht der Chef des Triebwerkbauers hier keine echte Zukunft. Denn Erginbilgiç meinte, dass Wasserstoff noch lange keine praktikable Lösung für Langstreckenflüge sein wird.