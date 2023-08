Starfield als Goldgrube: Xbox Game Pass-Spieler müssen sofort zahlen

Um sich den Launch von Bethesdas neuem Sci-Fi-Rollenspiel Starfield noch weiter zu vergolden, streicht Microsoft das 1-Euro-Probeabo des Xbox Game Pass - schon wieder. Zuvor hatte man den Testzeitraum bereits auf 14 Tage gekürzt. Nun müssen Spieler sofort zahlen.

Das Xbox Game Pass-Probeabo für den symbolischen einen Euro ist Geschichte. Einmal mehr ändert Microsoft die Preisgestaltung seiner Spiele-Flatrate, nachdem man das 1-Euro-Abo erst gänzlich gestrichen und dann in einer abgespeckten 14-Tage-Version zurückgebracht hat.Somit werden nun bereits ab dem ersten Tag mindestens 9,99 Euro pro Monat für den PC Game Pass samt EA Play-Zugriff, 10,99 Euro für Xbox Series X|S-Spieler oder monatlich 14,99 Euro für den Xbox Game Pass Ultimate fällig. Letzterer beinhaltet zusätzlich unter anderem Xbox Live Gold (Multiplayer-Zugang) und die Möglichkeit, Spiele über das Xbox Cloud Gaming zu streamen.Dass die Redmonder das Game Pass-Probeabo nur wenige Tage vor dem Headstart von Starfield am 1. September streichen, dürfte bei vielen Interessenten sauer aufstoßen. Aus unternehmerischer Sicht allerdings durchaus verständlich: Bethesdas neues Sci-Fi-Rollenspiel gilt in diesem Jahr als wichtigster Titel der Xbox Game Studios und dürfte zu vielen neuen Game Pass-Abonnenten führen.Entsprechend soll das Spiel vom ersten Tag an Geld abwerfen und Spieler im Optimalfall langfristig, in jedem Fall länger als 14 Tage, an den Xbox Game Pass binden. Einzige Möglichkeit zu sparen: Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate können weiterhin bis zu fünf Testzugänge für den PC Game Pass ausstellen, die von Neukunden für zwei Wochen genutzt werden können.Starfield schlägt im Game Pass ab 9,99 Euro pro Monat oder im Einzelkauf ab 69,99 Euro ( Steam ) respektive 79,99 Euro ( Microsoft Store ) zu Buche. Das Angebot von Microsoft selbst beinhaltet sowohl die PC- als auch die Konsolen-Version (Stichwort Play Anywhere), während Steam-Käufer Starfield lediglich auf dem PC wiedergeben können.