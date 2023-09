Eine Gruppe namens Rune behauptet, die vor wenigen Stunden freigegebene Early-Access-Version des lang erwarteten Weltraum-Rollenspiels Starfield bereits geknackt zu haben. Auf diversen Torrent-Seiten ist die PC-Version schon aufgetaucht.

Schneller Erfolg für Hacker bei Starfield

Das geht aus einem Beitrag in einem Reddit-Starfield-Beitrag hervor. Da heißt es, dass es nicht lange dauerte, bis eine Hackergruppe sich die PC-Version auf Steam erfolgreich vorgenommen hat. Die Community witzelt bereits, dass es ein neuer Rekord ist, das Spiel schon in der Early-Access-Phase gecrackt zu haben.Ganz so neu ist das allerdings nicht - die Spiele von Bethesda haben eher einen leichten DRM-Schutz und wurden schon häufig schnell nach dem Starttermin geknackt. Die Warez-Gruppe mit dem Namen Rune beansprucht das "Freigeben" von Starfield nun auf jeden Fall bereits für sich. Torrent- und Piratenseiten bieten das Spiel zum kostenlosen Download in einem 116,62 GB großen Paket an.Die Aussicht auf Umsatzeinbußen durch eine raubkopierte Version von Starfield so kurz nach der Erstveröffentlichung ist wahrscheinlich nicht das, was Bethesda oder Microsoft erwartet haben.Das neueste Open-World-Rollenspiel von Entwickler Bethesda Game Studios ist zweifellos das ehrgeizigste Projekt, das das Team bisher in Angriff genommen hat. Es ist auch das größte First-Party-Spiel von Bethesdas Muttergesellschaft Microsoft seit mehreren Jahren. Bislang sind die ersten Bewertungen von Starfield überwiegend positiv ausgefallen.Wir hatten uns schon eingelesen und für euch eine Zusammenfassung der ersten Stimmen zu dem neuen Titel veröffentlicht.Das Spiel wird am 5. September in der Standard-Edition veröffentlicht. Bethesda hat dazu bereist angekündigt, mindestens ein storybasiertes Erweiterungspaket für Starfield zu veröffentlichen.