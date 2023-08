Starfield: Dataminer bestätigt fehlenden DLSS- und XeSS-Support

Da Bethesda eine Kooperation mit AMD abgeschlossen hat, ist der neue Weltraum-Titel Starfield vor allem für die entsprechenden Grafikkarten optimiert. Besitzer von Nvidia-GPUs befürchten eine Benachteiligung. Ein Dataminer hat die Preload-Dateien des Spiels untersucht.

Modder könnten Support einbauen

Sebastian Castellanos hat die vorgeladenen Spieldateien unter die Lupe genommen und dabei lediglich Bibliotheken in Bezug auf die AMD-Technologie FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2) gefunden. Hinweise auf Deep Learning SuperSampling (DLSS) von Nvidia und Xe Super Sampling (XeSS) von Intel lassen sich hingegen nicht entdecken. Bethesda hatte vor einigen Monaten angekündigt, mit AMD zusammenzuarbeiten.Während Spieler mit einer AMD-Grafikkarte sich über den Support von FSR 2 freuen dürften, schauen Besitzer einer Nvidia-GPU der RTX 3000- und 4000-Reihe in die Röhre. Starfield soll am 6. September erscheinen und kann schon teilweise über Steam heruntergeladen werden, um die Installation zu beschleunigen.Momentan bleibt jedoch noch offen, wie die finale Version des Spiels aussieht. Es wäre denkbar, dass die erforderlichen Dateien zur Unterstützung von DLSS und XeSS nachgeliefert werden und vor dem Release zur Verfügung stehen. Bethesda hat sich bislang nicht offiziell zu dem Thema geäußert und bisher nicht ausgeschlossen, auch für Nvidia-GPUs Optimierungen bereitzustellen.Sollte der XeSS- und DLSS-Support tatsächlich nicht angeboten werden, könnten Modder dafür sorgen, dass die Technologie doch in das Spiel integriert wird. Hierfür müssten Spieler allerdings Drittanbietern vertrauen. Außerdem dürfte ein Mod nicht so zuverlässig wie eine native Unterstützung funktionieren.