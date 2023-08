Bethesda-Boss: In 150 Starfield-Stunden noch lange nicht alles gesehen

In weniger als zwei Wochen erscheint Starfield und das Science-Fiction-Spiel ist das erst neue Bethesda-Franchise seit langer Zeit. Die Gaming-Welt ist entsprechend gespannt, wie sich "Fallout im Weltraum" spielt. Das wird sich erst zeigen, der Umfang soll aber gewaltig sein.

Ist Starfield gut? Wissen wir (noch) nicht. Ist der Umfang riesig bis gewaltig? Sieht ganz danach aus. So kann man jedenfalls den aktuellen Wissensstand zum am 6. September erscheinenden Spiel zusammenfassen. Nun hat sich Pete Hines, Chef von Bethesda Publishing, dazu zu Wort gemeldet und meinte, dass er sich bei seinem aktuellen Starfield-Playthrough der 200-Stunden-Marke nähere und nicht ansatzweise mit dem Spiel fertig ist.Im Rahmen eines offiziellen Gamescom-Streams der Xbox sagte Hines: "Es gibt keine Zeitspanne, nach der ich sagen kann: 'Jetzt hast du genug Starfield gespielt, um zu verstehen, was dieses Spiel ist'. Ich bin bei meinem aktuellen Durchgang bei 150-160 Stunden, und ich bin noch nicht einmal nahe dran."Bereits im Vorjahr hat Starfield-Director Todd Howard gemeint, dass alleine die Hauptquest 30 bis 40 Stunden dauert, diese aber nicht den eigentlichen Reiz bzw. Umfang des Spiels ausmacht. Nun beteuerte Hines, dass es im Grunde unmöglich ist, zu beschreiben, wie groß Starfield ist."Es gibt so viele Dinge, die ich absichtlich nicht gemacht habe", sagt Hines. Wir versuchen, allen zu sagen, wie groß das Spiel ist, und die Leute, die es spielen, sagen uns oft: 'Ja, das war kein Scherz. Ich kann nicht glauben, wie groß es ist.' Egal, wie du spielen willst, in diesem Spiel gibt es so viel zu tun."Hines meint, dass Starfield mehr als ein Spiel ist - und meint das wortwörtlich: "Es fühlt sich beim Spielen fast so an, als gäbe es einen Haufen verschiedener Games in einem Spiel und ich kann selbst entscheiden, wie viel Zeit ich damit verbringen möchte, so wie man es in Fallout oder Skyrim noch nicht gesehen hat."