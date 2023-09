Xbox Game Pass: Microsoft-Manger rutschen aktuelle Abo-Zahlen raus

Microsoft hat lange keine aktuellen Zahlen mehr zu den Abonnenten des Xbox Game Pass genannt. Jetzt wurde aber auf Umwegen bekannt, wie es um die zahlenden Mitglieder steht. Einem Manager des Unter­nehmens ist die Informationen wohl herausgerutscht.

Zusammenfassung Microsoft hat lange keine Zahlen zum Xbox Game Pass veröffentlicht.

Letzte offizielle Angabe: 25 Millionen zahlende Kunden im Januar 2022.

Manager Craig McNary gab auf LinkedIn an, den Dienst auf über 30 Millionen Mitglieder gebracht zu haben.

Eintrag wurde später entfernt, keine offizielle Bestätigung von Microsoft.

Unklar, ob die 30 Millionen nur Konsole-Kunden umfassen.

Sony nannte im Oktober 2022 in einem Streit 29 Millionen Xbox Game Pass-Abonnenten.

McNarys Angaben passen zu Sonys Angaben.

Die letzte offizielle Bekanntgabe von Microsoft zu den Abonnenten-Zahlen des Xbox Game Pass liegt schon eine ganze Weile zurück. Zuletzt hatte der Konzern im Rahmen der Ankündigung der Übernahme von Activision Blizzard im Januar 2022 über seinen Spiele-Dienst gesprochen. Die Mitteilung damals: die Marke von 25 Millionen zahlenden Kunden wurde überschritten.Wie Gameworldobserver schreibt, hatte der Microsoft Manager Craig McNary, Senior Director of Global Brand and Integrated Marketing bei Xbox, jüngst auf seinem LinkedIn Profil einen interessanten Eintrag vorgenommen. Demnach habe er in seiner Position dazu beigetragen, den Xbox Game Pass "auf über 30 Millionen Mitglieder" zu bringen.Allerdings: Kurz nach Veröffentlichung wurde dieser Hinweis auch schon wieder entfernt, eine Bestätigung durch Microsoft ist - wie zu erwarten war - bisher nicht erfolgt. Da McNary in seinem Eintrag explizit den "Xbox Game Pass" erwähnt, bleibt außerdem offen, ob es sich bei der Zahl nur um die Spiele-Abo-Kunden auf den Microsoft-Konsolen handelt.Allerdings erlauben andere Quellen hier eine recht gute Einschätzung. Im Streit mit der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) über die Übernahme von Activision Blizzard hatte Sony im Oktober 2022 in seiner Antwort an die Aufsichtsbehörde geschrieben, dass "Game Pass 29 Millionen Abonnenten für Xbox Game Pass Console und Xbox Game Pass Ultimate" aufweist. Dazu würden die Zahlen von McNary gut passen.Man darf auch gespannt sein, wie sich diese Werte in den nächsten Monaten entwickeln. Xbox Live Gold-Nutzer wurden Anfang des Monats in Xbox Game Pass Core-Mitglieder umgewandelt, darüber hinaus sind mit dem Start von Starfield weitere Zuwächse zu erwarten. Dass Microsoft regelmäßig Updates zu Zahlen liefert, darf man aber auch weiterhin wohl nicht erwarten.