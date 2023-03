Nicht länger für 1 Euro: Microsoft streicht Xbox Game Pass-Probeabo

Bislang konnte der Xbox Game Pass für nur einen Euro ausprobiert werden. Nun verkündet Microsoft das Aus des günstigen Probeabonnements. Auch für Neukunden werden ab sofort mindestens 10 Euro pro Monat fällig. Neue Rabattaktionen sollen allerdings bereits geplant werden.

Neue Aktionen geplant, Family & Friends-Abo möglich

Um Freunde vom Xbox Game Pass für Konsolen oder PCs zu überzeugen, brauchte es bislang nur wenig Überzeugungsarbeit. Schließlich konnte die Spiele-Flatrate zum Preis von nur einem Euro auf Herz und Nieren getestet und monatlich gekündigt werden. Wer die passenden Aktionen abgewartet hat, konnte sich für einen Euro sogar bis zu drei Monate mit dem Xbox Game Pass Ultimate versorgen. Nun scheinen die Zeiten des 1-Euro-Deals vorbei zu sein.Nicht nur ist das Angebot von der offiziellen Webseite des Game Pass verschwunden, gegenüber The Verge bestätigt auch Microsoft das Aus des Probeabos. "Wir haben unser bisheriges Einführungsangebot für Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass gestoppt und evaluieren verschiedene Marketingaktionen für neue Mitglieder in der Zukunft", sagt Kari Perez, Head of Global Communications für Xbox.Während noch keine Informationen zu den möglichen Marketingaktionen vorliegen, schlägt der Xbox Game Pass Ultimate samt Spiele-Streaming, Xbox Live Gold, EA Play und Co. aktuell mit monatlich 12,99 Euro zu Buche. Für die abgespeckten PC- und Konsolen-Pakete werden hingegen 9,99 Euro pro Monat fällig. Bereits im letzten Jahr prognostizierte Xbox-Chef Phil Spencer eine mögliche Preiserhöhung für Xbox-Konsolen und den Game Pass. Das gestrichene Neukundenangebot könnte ein erster Schritt sein.Mit dem Friends & Family-Abo haben die Redmonder allerdings ein weiteres Ass im Ärmel. Bisher nur in wenigen Ländern verfügbar, bietet der neue Tarif den Xbox Game Pass Ultimate für bis zu fünf Spieler an. Unter anderem in Irland werden hierfür derzeit nur 21,99 Euro pro Monat berechnet und somit gerade einmal 4,40 Euro pro Spieler. Ob, wann und zu welchem Preis der Game Pass für Freunde und Familie nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.