Starfield: Leaker wollte gestohlenes Spiel verkaufen, wurde verhaftet

Obwohl Starfield erst Anfang des neuen Monats erscheint, sind bereits einige Kopien im Umlauf. Nachdem ein Leaker vorzeitig 45 Minuten an Gameplay ins Netz gestellt hatte, wird gegen ihn nun ermittelt. Er hatte versucht, gestohlene Starfield-Exemplare zu verkaufen.

Unprofessionelles Gameplay hochgeladen

Leaker hat Starfield-Kopien angeboten

Zusammenfassung Starfield-Kopien vor Release im Umlauf, Leaker veröffentlicht Gameplay.

Darin Harris versuchte, vermutlich gestohlene Exemplare zu verkaufen.

Harris bot Starfield-Kopien auf japanischer Plattform Mercari an.

Harris in Tennessee verhaftet, Diebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen.

Nach Hinterlegung einer Kaution wurde Harris vorerst freigelassen.

Nächster Gerichtstermin am 28. August, kein Statement von ihm oder Bethesda.

Am 22. August sorgte Darin Harris für Schlagzeilen, als er ein Gameplay-Video zu Starfield auf YouTube veröffentlicht hat. Der Clip wurde mit dem Handy aufgenommen und zeigt eine Kampfszene aus dem kommenden Weltraum-Abenteuer. Zahlreiche Nutzer haben auf das Video reagiert und vor allem den fehlenden Skill des Leakers kritisiert. Das hochgeladene Material wurde trotzdem recht schnell auf weiteren Social-Media-Plattformen verbreitet.Tester und Entwickler, die eine Starfield-Kopie im Voraus erhalten haben, mussten vertraglich versichern, keine Inhalte zu dem Spiel vor dem Release zu teilen. Wer gegen den Geheimhaltungsvertrag (NDA) verstößt, muss mit einer hohen Vertragsstrafe und weiteren juristischen Schritten rechnen. Inzwischen wurde das auf YouTube gepostete Video von der Plattform entfernt.Vor wenigen Tagen hatte der Leaker dann zusätzlich begonnen, Angebote für Kopien von Starfield auf der japanischen Plattform Mercari einzustellen. Hierbei wurde auch die Constellation Edition des neuen Titels aufgeführt. In Videos ist Darin Harris zu sehen, wie er Pakete einpackt, während zahlreiche Starfield-Exemplare neben ihm liegen. Wie er an die Kopien gelangt ist, bleibt unklar.Hierbei könnten jedoch illegale Methoden zum Einsatz gekommen sein. Darin Harris wurde im Shelby County im US-amerikanischen Bundesstaat Tennessee verhaftet. Ihm wird mit dem Diebstahl von Eigentum im Wert von 2500 bis 10.000 Dollar ein Verbrechen vorgeworfen. Zudem soll er laut Kotaku mit dem Diebstahl von Eigentum im Wert von bis zu 1000 Dollar und dem Besitz von Cannabis zwei weitere Vergehen begangen haben.Nachdem der mutmaßliche Dieb eine Kaution in Höhe von 10.000 Dollar hinterlegt hat, wurde er wieder auf freien Fuß gelassen. Der nächste Gerichtstermin ist für den 28. August angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil könnten noch einige Monate vergehen. Sowohl Darin Harris als auch Bethesda haben sich bislang nicht weiter zu dem Fall geäußert. Auch Starfield-Publisher Microsoft hat bisher kein Statement abgegeben.