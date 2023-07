Xbox Game Pass: 1-Euro-Abo kehrt nach Preiserhöhung zurück

Nachdem Microsoft das Probeabo gestrichen und die Preise für den Xbox Game Pass erhöht hat, soll der 1-Euro-Zugang nun erneut Neukunden und Wiederkehrer anlocken. Das beliebte Angebot kehrt kurz nach dem GTA-5-Comeback zurück und gilt für die Optionen Ultimate und PC.

Als Alternative zum Probemonat für einen symbolischen Euro ermöglicht Microsoft seit Mai, Freunde für 14 Tage kostenlos zur Spiele-Flatrate (PC) einzuladen. Scheinbar mit mäßigem Erfolg, denn die Redmonder setzen zur Rolle rückwärts an. Aktuell werden der Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass im ersten Monat wieder für nur einen Euro angeboten.Der Konsolen-Tarif bleibt vom Probeabo unberührt und auch an seiner Preiserhöhung hält Microsoft fest. Mit der Integration von EA Play, Xbox Live Gold und der Spiele-Streaming-Option lenkt das Unternehmen die Aufmerksamkeit stets auf den Xbox Game Pass Ultimate, der nach dem günstigen Probemonat mittlerweile mit monatlich 14,99 Euro zu Buche schlägt. Für den PC Game Pass werden weiterhin 9,99 Euro, für Xbox-Konsolen 10,99 Euro fällig.Warum sich Microsoft gerade jetzt dazu entschieden hat, das 1-Euro-Abo erneut anzubieten, ist nicht bekannt. Grund könnte aber das steigende Interesse am Xbox Game Pass sein, nachdem Grand Theft Auto V (GTA 5) vor wenigen Tagen sein Comeback innerhalb der Spiele-Flatrate gefeiert hat. Zudem stehen nahezu alle deutschen Bundesländer (und die Welt) kurz vor ihrer Ferien- und Urlaubszeit, in der viele Gamer öfter zum Controller greifen.Offen bleibt weiterhin, wie lange die Redmonder den Rabatt im ersten Monat gewähren. Im Kleingedruckten ist die Rede davon, dass dieser "nur für eine begrenzte Zeit verfügbar" wäre. Zudem greift der reduzierte Preis ausschließlich bei Neukunden und Rückkehrern, die eine längere Zeit ohne Xbox Game Pass-Abo waren. Abschließend sollte an eine rechtzeitige Kündigung gedacht werden, sollte man nur mit dem Gedanken spiele, den Probemonat zu nutzen. Im Anschluss folgt die automatische Abbuchung zum monatlichen Vollpreis.