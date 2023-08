Kritik am Start Screen von Starfield - Bethesda schießt scharf zurück

In gut zwei Wochen wird Starfield erhältlich sein, das erste wirklich neue Bethesda-Projekt seit langer Zeit sorgt aber quasi bis zur letzten Minute für Gesprächsstoff. Dabei gibt es Debatten um die vermeintlich unwichtigsten Dinge, konkret geht es um den Startbildschirm.

Starfield-"Lobby" sorgt für Debatten

Das Design ist Absicht

Gamer wissen sicherlich, dass der Startschirm eines Spieles die erste Anlaufstation ist, die man nach Vorspann und Credits zu sehen bekommt. Dort wird ein neues Spiel gestartet, ein bisheriges fortgesetzt und man nimmt auch die ersten Einstellungen vor. Es ist auch der Bereich, den man im Spiel letztlich am kürzesten zu sehen bekommt, denn in der Regel hält man sich dort nur einige wenige Sekunden auf.Der Start Screen von Starfield sorgt aktuell für Diskussionen, wohl mehr, als man diesem Thema zutrauen könnte und auch sollte. Denn am Wochenende veröffentlichte der ehemalige Blizzard-Entwickler Mark Kern den Startbildschirm von Starfield und meinte: "Die Physiognomie von Start Screens. Der Startbildschirm eines Spieles kann viel darüber verraten, wie eilig es das Team hatte und wie stolz es auf seine Arbeit war."Kern führt weiter aus, dass dieses Element des Spieles oftmals am Ende der Entwicklung erstellt wird, weil die Teams zu beschäftigt sind, am Hauptspiel zu arbeiten: "Es kommt häufig vor, dass sich der Startbildschirm komplett ändert, sobald das Spiel ausgeliefert wird oder beim Zero-Day-Patch." Grund dafür ist, dass die Teams zeigen wollen, wie stolz sie auf ihre Arbeit sind.Die Posts von Kern nahmen Spieler zum Anlass, Kritik an Starfield zu üben bzw. anzunehmen, wie überhastet Entwicklung und Veröffentlichungen vonstattengingen bzw. gehen. Allerdings ist der gezeigte Startbildschirm auch Geschmackssache, denn es gibt viele, die das reduzierte und klare Design für edel und entsprechend auch Absicht halten.Und das ist im Wesentlichen auch der Konter von Bethesda-Sprachrohr Pete Hines: Denn dieser kommentierte die Sache folgendermaßen: "Oder sie haben entworfen, was sie wollten, und das ist seit Jahren unser Menü und war eines der ersten Dinge, auf die wir uns geeinigt haben."Hines war auch sichtlich sauer über Kerns Mutmaßungen: "Eine Meinung zu haben, ist eine Sache. Die 'Sorgfalt' eines Entwicklers infrage zu stellen, weil du es anders gemacht hättest, ist höchst unprofessionell, wenn es von einem anderen 'Entwickler' kommt."