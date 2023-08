Am 6. September soll das Weltraum-Rollenspiel Starfield erscheinen und entsprechend groß ist auch die Spannung im Vorfeld. In einigen Fällen kann man sogar von Nervosität sprechen, denn der Bethesda-Titel wurde bereits mehrfach verschoben. Pete Hines sagt dazu: Chillt, Leute.

Wo bleibt Gold bei Starfield?

Zusammenfassung Weltraum-Rollenspiel Starfield soll am 6. September erscheinen

Fans warten auf Bekanntgabe des Gold-Status von Entwickler Bethesda

Gold-Status: Spiel ist in finaler Version und bereit für Veröffentlichung

Pete Hines, Head of Publishing, beruhigt besorgte Fans

Starfield hat bei Bethesda aktuell höchste Priorität

Andere Projekte, wie Next-Gen-Update für Fallout 4, müssen warten

Hines versichert, dass Starfield wie geplant erscheinen wird

In nicht einmal einem Monat wird Starfield erscheinen und derzeit warten alle, dass Entwickler Bethesda bekannt gibt, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat. Das ist im Wesentlichen die offizielle Vollzugsmeldung, wonach ein Spiel in seiner "finalen" Version - dem sogenannten Gold Master - bereitsteht. Früher war das jene Version, die an Presswerke übermittelt wird, um CD-ROMs, DVD etc. für den Handel herzustellen.In Zeiten von digitaler Distribution und riesigen Day-0-Patches ist der Gold-Status zwar eher so etwas wie Tradition oder Symbolik, viele Gamer warten aber dennoch gespannt darauf. Auch bei Starfield - doch hier werden die Fans langsam nervös.Auf derartige Anfragen bzw. Meldungen sowie Sorgen reagierte nun Pete Hines, langjähriger Pressesprecher, Marketingchef und mittlerweile offiziell Head of Publishing. Denn Hines wurde von einem Fan angesprochen, wann Starfield endlich den Gold-Status erreicht, weil er gerne endlich wissen würde, wann der Preload von Starfield beginnt und mit welcher Download-Größe dabei zu rechnen sei.Doch wie PCGamesN berichtet, meinte Hines, dass Fans sich keine Sorgen machen müssten: "Atme tief durch. Ich habe ein tolles Team. Wir wissen, was wir tun." Anders gesagt: Alles ist im Plan, Starfield wird wie versprochen am 6. September erscheinen.Starfield ist derzeit die größte Priorität bei Bethesda und das ist auch der Grund, warum andere Projekte warten müssen. So wollte ein anderer Fan von Hines wissen, wo denn eigentlich das Next-Gen-Update für Fallout 4 bleibe. Dazu Hines: "Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber wir liefern in drei Wochen ein neues Spiel aus. Das hat Priorität. Sobald wir ein Update haben, werden wir es bekannt geben."