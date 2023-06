Starfield: Bethesda kooperiert mit AMD und Nvidia-Fans sind sauer

PC-Spieler, die im Herbst in den Weltraum des Bethesda-Spieles Starfield abheben werden, sollte das vorzugsweise mit einer AMD-Grafikarte tun. Denn AMD hat bekannt gegeben, dass man "exklusiver Partner" von Microsoft und Bethesda wird. Viele Gamer sind nun besorgt und sauer.

Starfield: AMD gibt "exklusive" PC-Partnerschaft bekannt

Was ist mit Nvidias DLSS 3?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Grafikkarten-Hersteller mit bestimmten Spielen bzw. Studios zusammenarbeiten, um auf ihre Produkte hinzuweisen. Meistens handelt es sich dabei aber um reines Marketing, das keine echte Auswirkung auf die Qualität des Spiels auf der Grafikkarte eines bestimmten bzw. des "nicht-exklusiven" Herstellers hat.Das könnte man auch im aktuellen Fall denken, denn Microsoft hat bei Starfield eine solche Partnerschaft nun mit AMD. Der GPU-Hersteller hat diese in einem Video angekündigt und trägt dabei auch entsprechend dick auf, wie sehr Besitzer einer Radeon-Karte davon profitieren werden.Im Video sprechen Jack Huynh, Senior Vice President der Computing and Graphics Group, und Todd Howard, Game Director von Starfield, über die Vorzüge dieser Zusammenarbeit. Demnach habe man intensiv kooperiert, um Starfield zu optimieren, so soll Starfield unter anderem AMDs FSR 2 (FidelityFX Super Resolution) unterstützen, um die Frameraten zu verbessern und die grafische Qualität zu verbessern.Die Entscheidung sorgt aber bei Besitzern von Karten des Konkurrenten Nvidia für Kritik und Ärger. Zwar ist FSR 2 Open-Source, die AMD-Kooperation dürfte aber bedeuten, dass die GeForce-Technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS 3) und Intels Xe Super Sampling (XeSS) nicht bei Starfield unterstützt werden.Nicht nur Fans sind besorgt, sondern auch bekannte Journalisten: John Linneman von Digital Foundry ermahnte Bethesda auf Twitter, sicherzustellen, "dass DLSS und XeSS unterstützt werden. Mach das Spiel nicht zu einem weiteren dieser AMD-Spiele mit fehlenden Funktionen." Ähnlich äußerte sich Tom Warren von The Verge, dieser bezeichnete den Schritt als "konsumentenfeindlich". Ob und wie Nvidia-Nutzer tatsächlich benachteiligt sein werden, wird sich allerdings erst zeigen.