Starfield: Viele neue Details zu Bethesdas "Skyrim im Weltraum"

Starfield ist zweifellos der nächste ganz große Titel von Bethesda und daher Microsoft, das Weltraum-Spiel nahm eine entsprechend prominente Rolle beim Xbox Games Showcase 2023 ein. Das Spiel, das als "Skyrim im Weltraum" beschrieben wird, hatte dabei nicht nur einen simplen Trailer zu bieten.Starfield ist das erste neue (große) Bethesda-Franchise seit sage und schreibe 25 Jahren und das Spiel hat auch für die Xbox eine immense Bedeutung. Denn Microsoft erhofft sich davon einen echten System-Seller, das Rollenspiel soll sich also nicht nur selbst zahlreich verkaufen, sondern auch möglichst viele Konsolen unter die Leute bringen.Das ist auch der Grund, warum Microsoft auf dem Xbox Games Showcase nicht nur einen normalen Trailer gezeigt hat, sondern auch im Anschluss an das Haupt-Event die sogenannte "Starfield Direct" abgehalten hat. Hier gab es 45 Minuten lang viel Gameplay-Material aus dem Spiel zu sehen, die Macher erläuterten auch zahlreiche Details dazu.So gab es auch Informationen zur Story von Starfield: Diese handelt von einer Gruppe namens Constellation, der letzten Gruppe an Weltraumerforschern. Auf diese treffen wir in der Stadt New Atlantis, das ist laut Angaben des Entwicklers die größte Stadt, die Bethesda je erschaffen hat. Zu erforschen gibt es auch jede Menge, denn das Universum von Starfield hat mehr 1000 einzigartige Planeten.Eine zentrale Rolle nimmt natürlich das Raumschiff des Spielers ein. Dieses kann nach praktisch allen Regeln der Kunst individuell gestaltet und angepasst werden. Man kann es natürlich auch verbessern und Waffen bzw. Schilde erweitern. Nachdem man feindliche Schiffe zerstört hat, kann man sie plündern, verschrotten oder sogar an deren Bord gehen. Übernimmt man die Kontrolle, so werden diese Schiffe zur eigenen Flotte hinzugefügt. Diese Informationen und viele andere mehr erfährt man in Starfield Direct (ab circa einer Stunde und vier Minuten im gestrigen Gesamtvideo).