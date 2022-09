Hero11 Black Mini vorab: GoPro schrumpft seine neue Action-Kamera

Bei der Vorstellung der GoPro Hero 11 Black wird es einen kleinen Überraschungsgast geben. Neben dem optisch unveränderten neuen Modell der Action-Cam mit neuem Bildsensor will der Konzern nämlich auch die GoPro Hero11 Black Mini vorstellen, die eine kompaktere Bauform hat.

Displays fallen weg, dafür zwei Mounts

GoPro

Wer unsere Veröffentlichungen zur neuen GoPro Hero11 Black verfolgt hat, weiß, dass die Amerikaner bei der neuen Action-Cam auf ein neues Design verzichten , dafür aber in einen neuen Bildsensor investiert haben. Einer der Gründe für diese nur vorsichtig erfolgten Veränderungen ist offenbar, dass das GoPro-Team außerdem an einem zweiten neuen Produkt gearbeitet hat.Konkret handelt es sich um die GoPro Hero11 Black Mini, eine Art verkleinerte Version der Action-Kamera, zu der uns jetzt erstmals nicht nur die Bestätigung vorliegt, dass sie auf den Markt kommt, sondern auch eine Reihe hochauflösender offizieller Marketing-Render. Die Mini-Version der neuen GoPro-Cam fällt vor allem durch den Wegfall der Displays auf, dürfte im Inneren aber weitestgehend ähnlich gute Hardware aufweisen. Ob dies angesichts des kleineren Gehäuses auch für den Akku gilt, wissen wir noch nicht.Die GoPro Hero11 Black Mini ist weniger lang und dadurch quadratischer als das "große" Modell. Auf der Front sitzt wie üblich eine große Kamera-Optik, während die bei der Hero11 Black in der normalen Ausgabe verbauten beiden Displays auf der Vorder- und Rückseite hier vollständig entfallen. Stattdessen integriert GoPro auf der Front nur noch eine Art Bluetooth-Taste, über die wohl die Verbindung zu einem Smartphone hergestellt wird, mit dem dann die vollständige Bedienung der kleinen Kamera erfolgt.Am Boden und der eigentlichen Rückseite der GoPro Hero11 Black Mini befinden sich stattdessen die bekannten ausklappbaren Halterungen für die diversen Zubehörprodukte in doppelter Form. Damit will GoPro wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Nutzer die Kamera noch vielseitiger an allen möglichen Dingen befestigen können - unter Verwendung des bereits breit verfügbaren Zubehörs.An den anderen Seiten sitzen jeweils nur noch eine Klappe für den Einschub des Akkus und natürlich der Auslöseknopf. Die deutlich geringere Größe der Akkuklappe macht deutlich, dass der Stromspeicher bei der GoPro Hero11 Black Mini ebenfalls geschrumpft wurde, um die anderen Komponenten des Geräts im Gehäuse unterzubringen. Zu Preisen und den technischen Details der neuen Mini-Action-Cam von GoPro liegen uns noch keine Angaben vor, sobald sich dies ändert, werden wir aber natürlich entsprechend berichten.