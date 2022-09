Die GoPro-Hardware 2022 ist offiziell: Alles zu den Hero11 Black-Cams

Wir hatten euch im Vorfeld exklusiv mit Leaks versorgt, jetzt macht es GoPro aber auch offiziell. Das Hardware-Lineup für das Jahr 2022 besteht aus drei neuen Produkten: Hero11 Black, Hero11 Black Creator Edition und Hero11 Black Mini. Wir geben euch den Überblick.

WinFuture-Leser hatten schon den großen Ausblick, jetzt ist es offiziell

449,98 Euro mit GoPro Jahresabo

549,98 Euro ohne Abo

verfügbar ab 21. September

659,98 Euro mit GoPro Jahresabo

779,99 Euro ohne Abo

verfügbar ab 21. September

349,98 Euro (noch keine Angaben zu Abo-Vergünstigungen)

verfügbar ab 25. Oktober

Hardware kann natürlich mehr

HyperSmooth 5.0 Technologie mit kamerainterner 360-Grad-Horizontsperre

HyperView-Digitalobjektiv liefert den weitesten 16:9-Aufnahmewinkel, der je in einer Hero Kamera nativ verfügbar war

SuperView jetzt in 5.3K60 und 4K120 verfügbar

Nachteffekt-Zeitraffer-Voreinstellungen für "Sternenspuren, Lichtmalerei und Fahrzeug-Lichtspuren"

TimeWarp 3.0 nimmt jetzt mit 5,3K auf, Auflösungssprung von 91 % gegenüber 4K

Enduro-Akku soll Kameraleistung bei "kalten und gemäßigten Temperaturen" erheblich verbessern und die Laufzeit um bis zu 38 Prozent verlängern

GoPro: Hero11 Black - die neue Actioncam-Familie für 2022

GoPro

Aufmerksame WinFuture-Leser konnten schon im August von uns die ersten exklusiven Bilder und Informationen zur Hero11 Black erhalten, in den folgenden Monaten hatten wir euch auch Leistungsdaten und Details zum kleinen Modell Hero11 Black Mini nachgeliefert. Wie von uns vorausgesagt, so jetzt geschehen: GoPro hat zwei neue Modelle und drei neuen Actioncam-Produkte offiziell vorgestellt, wir liefern euch noch einmal die Zusammenfassung der wichtigsten Fakten.Wichtige Anmerkung: Bei den Preisen versucht GoPro wie oben aufgezeigt einen deutlichen Anreiz für sein Jahresabo zu schaffen. Dieses kostet 50 Euro im Jahr, bei Abschluss direkt beim Kauf reduziert sich der Preis der neuen Hardware aber deutlich. Dafür gibt es dann unbegrenzten Cloud-Speicher, automatische Uploads, einen Austauschservice und andere Vorteile.Sowohl Hero11 Black als auch Hero11 Black Mini verfügen über einen neuen 1/1,9-Zoll-Sensor, der 10-Bit-Farbvideos mit bis zu 5,3K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde möglich macht. Der Sprung von 8-Bit auf 10-Bit-Videos bedeutet, dass im Vergleich zu früheren GoPro-Modellen 64-mal mehr Farben eingefangen werden, so das Unternehmen. Der neue Sensor ermöglicht auch das bisher größte vertikale Sichtfeld einer GoPro, so können Videos im neuen Seitenverhältnis von 8:7 aufgenommen werden. Ebenfalls neuer Spitzenwert in einer GoPro: 24,7-MP-Standbilder aus Videos und hochauflösende 27-MP-Fotos.Bei der Creator Edition handelt es sich dann einfach nur um ein GoPro Hero11 All-in-one-Paket, mit dem man unter anderem Vlogging und Livestreams erleichtern will. Hier gibt es neben der Actioncam den Volta Akkugriff, das Licht "Light Mod", die "Media Mod" mit Mikrofon und einen weiteren Akku.