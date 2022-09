GoPro Hero11 Black: Action-Cam bekommt neuen 27-Megapixel-Sensor

GoPro stellt gegen Mitte September mit der GoPro Hero11 Black seine neueste Action-Kamera vor. Nachdem wir bereits erste offizielle Bilder liefern konnten, liegen uns jetzt auch detaillierte technische Daten vor, die unter anderem einen neuen Bildsensor versprechen.

Neuer Bildsensor mit 27-Megapixel-Auflösung

Laut den uns vorliegenden Händlerinformationen bekommt die GoPro Hero11 Black einen "neuen CMOS-Sensor" spendiert, wobei zunächst offen ist, ob wirklich ein neuer Sensor zum Einsatz kommt, da dessen Typ nicht spezifiziert wird. Dafür, dass tatsächlich ein neuer Sensor zum Einsatz kommt, spricht aber, dass ausdrücklich von einer gestiegenen Fotoauflösung von 27 Megapixeln die Rede ist.Die maximale Videoauflösung wird aber nach wie vor mit 5,3K angegeben, soll also bei 5616 x 3744 Pixeln liegen. Im Videobetrieb mit 5,3K sind maximal 60 Bilder pro Sekunde möglich, während im 4K-Betrieb maximal 120 FPS geboten werden. Bei Fotos soll die Software der Kamera Lächeln und Blinzeln automatisch erkennen, um so stets bestmögliche Bilder zu liefern.Die GoPro Hero 11 Black bietet in diesem Zusammenhang unter anderem HyperSmooth 5.0 Bildstabilisierung, die trotz der Umsetzung auf digitale Art und Weise für wackelfreie Aufnahmen sorgen soll, wie sie sonst nur mit einem Gimbal möglich sind. Zur weiteren Ausstattung gehören wie beim Vorgänger ein 2,27 Zoll großes Touch-Display auf der Rückseite und ein 1,4 Zoll großer Zusatzbildschirm auf der Front. Wie zuvor, ist auch wieder die Möglichkeit zur Sprachsteuerung enthalten.Schon ab Werk kann die GoPro Hero11 Black in bis zu 10 Metern Wassertiefe problemlos genutzt werden, heißt es. Beim Akku ändert sich nichts, es kommt also der gleiche 2700mAh-Akku vom Typ ADBAT-011 zum Einsatz, der auch schon in den beiden Vorgängermodellen verwendet wurde.Ansonsten hat sich zumindest im Hinblick auf Hardware nicht viel getan, weshalb wir wohl zunächst abwarten dürfen, welche softwareseitigen Verbesserungen für die GoPro Hero 11 Black angekündigt werden. Informationen zum Preis der neuen GoPro-Cam liegen uns noch nicht vor.