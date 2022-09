GoPro Hero11 Black Mini: Details zur 5.3K-Actioncam im Kleinstformat

GoPro bringt in der kommenden Woche seine neue Hero11 Black Actionkamera auf den Markt - und schiebt fast schon nebenbei auch noch die GoPro Hero11 Black Mini raus. Wir haben nach ersten Bildern jetzt auch technische Details und eine Angabe zur Preisempfehlung vorliegen.

Neuer 27-Megapixel-Sensor und GP2-Prozessor

GoPro

Die GoPro Hero 11 Black Mini wird dem "großen" Modell offenbar zumindest in ihrer technischen Basis in Nichts nachstehen. Zwar streicht GoPro bei der verkleinerten Version seiner neuen Actioncam wie berichtet kurzerhand die beiden Displays auf Vorder- und Rückseite, doch unter der Haube steckt laut uns vorliegenden Angaben zufolge die gleiche Technik.So soll auch die GoPro Hero 11 Black Mini einen neuen Kamerasensor erhalten, der Videos maximal mit 5.3K-Auflösung aufnehmen kann. Die maximale Video-Auflösung liegt laut einem Datenblatt zu der neuen Kamera bei beachtlichen 5616x3744 Pixeln, so dass offensichtlich der gleiche Sensor zum Einsatz kommt wie in der Hero 11 Black in der "normalen" Version.Der Sensor der Mini löst mit 27 Megapixeln auf, was die Verwendung der gleichen Hardware bestätigt. Allerdings verzichtet GoPro in seinen Datenblättern für die Mini-Version der Hero11 Black anscheinend auf die Erwähnung der Auflösung im Foto-Betrieb. Während bei der normalen Version ausdrücklich von 27 Megapixeln die Rede ist, fehlt bei der kleinen Ausgabe jegliche Erwähnung. Es gibt nun zwei Möglichkeiten: entweder fehlt diese Angabe wegen der fehlenden Displays oder unser Datenblatt ist schlichtweg unvollständig.Bei den Videoauflösungen unterscheiden sich die GoPro Hero11 Black und die Hero11 Black Mini nicht. Beide Modelle können 60 FPS bei 5.3K-Auflösung aufzeichnen, im 4K-Betrieb bis zu 120 FPS bieten und bei 2.7K-Auflösung sogar 240 FPS erreichen. Bei Bedarf lassen sich über die App auch hier Standbilder mit bis zu 24,7 Megapixeln aus Videosequenzen aufnehmen.Ein erwähnenswertes Detail gibt es noch: die GoPro Hero11 Black Mini ist im Grunde quadratisch, misst sie doch jeweils gut fünf Zentimeter in Höhe und Breite. Durch die Integration eines zusätzlichen ausklappbaren Mounts auf der Rückseite ist das Gerät etwas dicker als die normale Variante und kommt auf knapp vier Zentimeter Bautiefe.Die weitere Ausstattung und Funktionalität dürfte aufgrund der gleichen Hardware-Basis auch identisch sein. Es kommt also der gleiche GP2-Prozessor zum Einsatz, Live-Video-Feeds mit 1080p sind möglich und HyperSmooth 5.0 und TimeWarp 3.0 sind ebenfalls an Bord. Offen bleibt wie zuvor die Frage nach dem Preis und der Akkukapazität.