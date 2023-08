China will Laserwaffe entwickelt haben, die unendlich oft feuern kann

Pew Pew Pew! Das ist nicht nur das lautmalerische Motto vieler Science-Fiction-Filme, auch so mancher Militär träumt von Laserwaffen, wie man sie in Hollywood zu sehen bekommt. In der Praxis ist das freilich alles andere als einfach. China will aber einen Durchbruch gefeiert haben.

Laserwaffen in Reichweite?

Zusammenfassung China behauptet, Durchbruch bei Laserwaffen gefeiert zu haben.

Neuartiges Kühlsystem verhindert Wärmestau - unendliche Nutzung.

Forscherteam veröffentlicht Studie in chinesischer Fachzeitschrift.

Fortschrittliche Strukturen & optimierter Gasfluss.

Behauptungen müssen in Praxis überprüft werden.

So beeindruckend es aussieht, wenn die Stormtrooper in Star Wars schießen - es gibt dabei ein Problem: Und nein, damit meinen wir jetzt nicht, dass die imperialen Fußsoldaten eine Scheune aus einem Meter Entfernung nicht treffen, sondern den Umstand, dass (Film-)Laserwaffen in der Realität alles andere als einfach umzusetzen sind - wenn überhaupt.Laut einem Bericht der South China Morning Post (via Futurism ) behaupten chinesische Militärwissenschaftler, einen "riesigen Durchbruch" bei derartigen Waffensystemen gefeiert zu haben. Demnach können hochenergetische Laserwaffen nun "unendlich" operieren, möglich macht das ein neuartiges Kühlsystem, das einen Wärmestau vollständig verhindert.Konkret bedeutet das, dass Waffen jetzt so lange Laserstrahlen erzeugen können, wie sie wollen, und zwar ohne Unterbrechungen oder Leistungseinbußen. Das bezeichnete Yuan Shengfu, Laserwaffenforscher und Leiter eines entsprechenden Forscherteams, als "riesigen Durchbruch", die dazugehörige Studie wurde in einer chinesischen Fachzeitschrift veröffentlicht."Hochqualitative Strahlen können nicht nur in der ersten Sekunde erzeugt, sondern auch unbegrenzt aufrechterhalten werden", so Shengfu. Konkret kommen bei der neuartigen Lösung der chinesischen Militärforscher fortschrittliche Strukturen und ein optimierter Gasfluss zum Einsatz. Dadurch wird einerseits die entstehende Wärme abgeführt, andererseits werden Turbulenzen und Vibrationen minimiert sowie die Sauberkeit der Spiegel verbessert."Seit der Erfindung des ersten Rubinlasers im Jahr 1960 sind die Menschen begeistert von der Umstellung von kinetischer Energie auf Laserenergie für die schnelle Projektion von Energie mit Lichtgeschwindigkeit und träumen davon, dass Laserstrahlen zu 'Todesstrahlen' werden, die Ziele sofort töten können", erklärt Shengfu. "Leider sind inzwischen 60 Jahre vergangen und obwohl verschiedene Arten von Lasern entwickelt wurden, war die Anwendung von Hochenergie-Lasersystemen nicht erfolgreich."Natürlich muss man das dazugehörige Laserwaffensystem erst in der Praxis sehen, um diese Behauptungen überprüfen zu können. Sollten sie stimmen, dann hätten die chinesischen Militärs ihre US-Kollegen auf diesem Gebiet signifikant überholt.