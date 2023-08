500 Kilowatt: US-Militär kann Leistung von Laserwaffe enorm steigern

Die Entwicklung von Laserwaffen geht in hohem Tempo voran. Erst letztes Jahr hatte Lockheed Martin das US-Militär mit einer Laserkanone mit 300 Kilowatt Leistung versorgt. Jetzt teilt man mit, dass man das System in einem Jahr auf 500 Kilowatt gebracht hat.

US-Konzern erreicht neuen Meilenstein bei Laserwaffen

Stolz hatte der US-Konzern letzten September die Auslieferung seiner 300-Kilowatt-Laserkanone vermeldet, knapp ein Jahr später hat man den nächsten Meilenstein erreicht. Wie Lockheed Martin jüngst mitteilte , ist es gelungen, die "stärkste Laserwaffe, die man je produziert hat" auf einen neuen Höchstwert aufzurüsten, der deutlich über der alten Bestmarke liegt: 500 Kilowatt.Das Unternehmen erprobt im Rahmen der High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI) den Einsatz von Laserwaffen in allen sechs Bereichen der US-Streitkräfte. Dabei geht es im ersten Schritt vor allem darum, die Hochenergielaserquelle in einem kompakten, leichten und effizienten Aufbau unterzubringen, der dann wiederum auf verschiedenen Plattformen von Panzern bis hin zu Schiffen aufsetzen kann. Aktuell zeigt man nur eine Grafik des würfelförmigen Aufbaus (Bild unten), Angaben zu Maßen und Gewicht macht man aber noch nicht.Neben der Produktion der Laser-Prototypen verfolgt man mit dem Programm noch ein weiteres Ziel. Das Verteidigungsministerium der USA will in den nächsten Jahren groß in Laserwaffen investieren. Wie Lockheed Martin mitteilt, wird "in Erwartung dieser Nachfrage" parallel zu der Waffenentwicklung auch die Produktionsinfrastruktur entwickelt und aufgebaut, um solche Waffensysteme in großem Maßstab produzieren zu können.