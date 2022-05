Pew Pew Pew: Russland will Krieg mit neuen Laserwaffen gewinnen

Russland hat sich den Angriff auf die Ukraine sicher anders vorgestellt, trotz einiger Erfolge kann man die militärische Kampagne als Debakel bezeichnen. Die Kreml-PR bemüht sich dennoch, den Feldzug als großen Sieg dastehen zu lassen - man verweist u. a. auf Wunderwaffen.

Laser: Wunderwaffe gegen Drohnen

Der Ukraine-Krieg ist natürlich voller Tod und Tragik, doch es gibt auch zahlreiche Kuriositäten, bei denen sich die Witze geradezu aufdrängen. Dazu zählen etwa die mittlerweile berühmten Panzer, die durch ukrainische Traktoren abgeschleppt werden, der Untergang des russischen Flaggschiffes Moskwa und so einiges mehr.Die PR-Schlacht hat das Putin-Regime im Westen längst verloren, auch innerhalb Russlands wächst langsam, aber sicher die Kritik. Also greift Russland zu einer Strategie, die schon vor knapp 80 Jahren besonders "gut" geklappt hat: Man verweist auf geheime Wunderwaffen.Denn ein Vertreter das russischen Verteidigungsministeriums teilte diese Woche mit, dass die Streitkräfte des Kreml in der Ukraine erfolgreich Laserwaffen eingesetzt hätten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kam die neue Generation an Lasern im Kampf gegen Drohnen zum Einsatz.Laut Juri Borisow sei das eine Weiterentwicklung des Peresvet genannten Waffensystems namens Zadira, dieses kann im Prinzip Drohnen zerstören. Laut dem Militärbeamten sei bei einem Test eine fünf Kilometer entfernte Drohne innerhalb von fünf Sekunden eingeäschert worden. Auf die Frage, ob Zadira in der Ukraine zur Verwendung kommt, sagte Borisow: "Ja, die ersten Prototypen sind dort bereits im Einsatz."Freilich war das eine Vorlage für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser spottete in einer seiner TV-Ansprachen über die russischen Laser und verglich diese mit den Wunderwaffen Nazi-Deutschlands aus dem Zweiten Weltkrieg: "Je deutlicher es wurde, dass sie im Krieg keine Chance hatten, desto mehr Propaganda gab es über eine erstaunliche Waffe, die so mächtig sein würde, dass sie eine Wende herbeiführen würde", so Selenskyj. "Wir sehen also, dass Russland im dritten Monat eines Krieges versucht, seine 'Wunderwaffe' zu finden ... all dies zeigt deutlich das völlige Scheitern der Mission."