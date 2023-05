Dyson Gen5detect: Neuer Akku-Staubsauger mit Laser & HEPA-Filter

Der neue Dyson Gen5detect bricht nicht nur mit dem Namensschema des Staubsauger-Herstellers, es ist auch das erste Produkt mit einer ganzheitlichen HEPA-Filterung. Dyson spricht von seinem bisher leistungsstärksten kabellosen Modell samt neuem Hyperdymium-Motor.

HEPA-Filter und neue Laserdüse zur Stauberkennung

Software-Updates für Motor und UI

Konnte der Dyson V15 Detect mit seiner Laser-Technologie und einem piezoelektrischen Sensor zur Messung der Schmutzpartikelgröße für Aufsehen sorgen, setzt der Dyson Gen5detect an den Punkten Leistung, Filterung, Beleuchtung und Software an. Laut Hersteller konnte die Saugleistung mit dem Hyperdymium-Motor der fünften Generation auf 262 Watt und die Umdrehungen auf 135.000 pro Minute gesteigert werden.Weiterhin verfügt der Dyson Gen5detect Akkusauger über ein ganzheitliches HEPA-Filtersystem, welches vollständig geschlossen ist, sodass sämtliche verschmutzte Luft durch den Filter nach Außen abgegeben wird. Durch das 1,9 Meter lange Filtermodul mit 145 Faltungen sollen bis zu 99,99 Prozent potenziell schädlicher Partikel mit einer Größe von bis zu 0,1 Mikrometern abgefangen werden. Der piezoelektrische Sensor des Dyson V15 Detect ist auch hier wieder mit an Bord und misst die Partikelgröße.Mit der Einführung des Dyson Gen5detect wird zudem eine neue Fluffy Optic-Bodendüse vorgestellt, die wie das Modell "Slim Fluffy" über eine Laser-Stauberkennung verfügt. Allerdings leuchtet das erzeugte Licht laut Dyson doppelt so hell, während die Lichtquelle so niedrig wie mögliche in Bodennähe platziert wurde. Somit soll gewährleistet werden, dass die Beleuchtung ausschließlich Partikel auf dem Fußboden und nicht etwa in der Luft sichtbar macht. Weiterhin wurde der Griff des Staubsaugers verbessert und die Akkulaufzeit auf bis zu 70 Minuten pro Ladung erhöht.Abschließend legt Dyson Hand an die Software und Benutzeroberfläche (UI) des Gen5detect. Dieser ist unter anderem in der Lage, dem Nutzer mitzuteilen, ob der Boden vollständig sauber ist. Ebenso profitiert der Gen5-Motor von den jüngsten Updates, vor allem in Hinsicht auf die Überwachung und Steuerung von Geschwindigkeit, Leistung und Temperatur. Der Hersteller verspricht sich davon, dass mögliche Probleme vom Nutzer schneller in Eigenregie behoben werden können.Der Dyson Gen5detect wird ab dem 15. Mai 2023 im Dyson Online-Shop zu einem Preis von 999 Euro verkauft.