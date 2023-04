Diese iOS 17-Mockups zeigen neue Wallpaper, Health- und Wallet-App

Erst im Juni wird Apple zur diesjährigen World Wide Developer Conference WWDC mit iOS 17 die nächste iPhone-Betriebssystem-Version vorstellen. Bis dahin muss man sich mit Gerüchten und Leaks begnügen - davon gibt es jetzt Nachschlag.

Hintergrundbild-Übersicht und mehr

Zusammenfassung WWDC: iOS 17 als nächste iPhone-Betriebssystem-Version vorgestellt

Mockups: Neue Design-Änderungen und Verbesserungen von iOS 17

Wallpaper: Neue rasterbasierte Nutzeroberfläche mit neun Hintergrundbildern

Wallet-App: Neue Suchleiste, übersichtlichere Organisation, Apple Cash und Sparkonto

Health-App: Favoriten-Bereich mit kartenähnlicher Übersicht

Es geht dabei um einen interessanten Einblick in die Verbesserungen und Design-Änderungen von iOS 17. Dazu sind nun neue Mockups aufgetaucht, die angeblich überarbeitetet Elemente von iOS 17 zeigen. Darunter sind Hintergrundbilder, die Health-App und die Wallet-App, die mit iOS 17 eine Reihe von Veränderungen erfahren sollen.Die Bilder wurden von @analyst941 bei Twitter veröffentlicht. Über diesen Account werden schon seit geraumer Zeit Informationen über iOS 17 verteilt. Dementsprechend wurde die bisher bekannten Gerüchte jetzt in Mockups umgesetzt.Neu ist demnach eine neue rasterbasierte Nutzeroberfläche für Wallpaper, die nun insgesamt neun Hintergrundbilder gleichzeitig anzeigen kann.Jedes Wallpaper-Miniaturbild kann über einen Löschbutton in der oberen linken Ecke aus dem Raster entfernt werden. In der Einzelansicht auf der linken Seite ist eine Schaltfläche zum Teilen zu sehen. Die Funktion geht auf Gerüchte zur Anpassung des Sperrbildschirms in iOS 17 zurück, die es Nutzern ermöglichen werden, ihre Sperrbildschirme mit anderen zu teilen.Der nächste Schwung Bilder betrifft die Wallet-App unter iOS 17. Die Wallet-App bekommt hierbei nun eine neue Suchleiste, die erscheint, wenn man auf dem Bildschirm nach unten wischt. Die App wird mit separaten Abschnitten für gespeicherte Karten, Schlüssel, IDs usw. übersichtlicher und vereinfacht organisiert sein. Es wird einen eigenen Bereich für Apple Cash und das kürzlich eingeführte Sparkonto geben. Zuletzt gibt es Mockups der Health-App. Neu gestaltetet wurde dafür der Favoriten-Bereich. Verwendet wird eine kartenähnliche Übersicht, um verschiedene Daten wie Herzfrequenz, Schlaf, Gewicht etc. anzuzeigen.