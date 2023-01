Adaptive Wallpaper könnten Windows 12-Desktop zum Leben erwecken

Microsoft hat Windows 12 noch nicht angekündigt - was talentierte Konzeptentwickler aber nicht davon abhält, erste Bilder zu veröffentlichen, wie Windows 12 aussehen könnte. Dazu gibt es jetzt einen näheren Einblick in Wallpaper für den runderneuerten Windows 12-Desktop.

Windows 12: Konzept zeigt adaptive Wallpaper

Informativer, individueller Hintergrund

Windows 12: Konzeptvideo mit vielen Details

Was weiß man schon über Windows 12?

Vor Kurzem hatten wir euch ein Konzept von Kamer Kaan Avdan vorgestellt (das Video dazu findet ihr am Ende dieses Beitrags). Von ihm stammen sehenswerte Konzepte von Windows 95, Windows XP, Windows 7 und einige Bilder für Windows 12. Jetzt hat er ein neues Video veröffentlicht, das sich mit dem Desktop beschäftigt.Während das erste Konzept bereits Sammlungen im Datei-Explorer, die Möglichkeit zum Multitasking mit geteiltem Bildschirm im Fenster und eine neu gestaltete Taskleiste zeigte, ist jetzt der Fokus bei adaptiven Wallpaper-Hintergründen, die sich an Nutzer-Widgets anpassen:Avdan zeigt nun diese Idee in Aktion. Ob es dazu bereits Leaks gibt, ist unbekannt. Bisher ist es vielmehr erstaunlich ruhig um die Entwicklung eines Windows 11-Nachfolgers. Microsoft könnte sich von dem Ideenreichtum des Designers auf jeden Fall gleich ein Scheibchen abschneiden und sich für das kommende Betriebssystem auf die Optik konzentrieren.In dem Konzeptvideo ist der Clou, wie einfach (per Drag-and-drop) die Anpassung eines informativen Desktop-Hintergrunds sein könnte.Microsoft hat laut Gerüchten im März 2022 mit der Arbeit an Windows 12 begonnen. Es liegen bislang keine Informationen zu den Änderungen vor.Sollten sich die Gerüchte bestätigen, bleibt offen, wann Windows 12 starten wird. Die Zeit zwischen dem Start von Windows 10 und dem Windows 11 betrug sechs Jahre. Vielleicht werden wir in den nächsten Monaten mehr über Microsofts Pläne erfahren.