Microsoft: Neue Wallpaper für Teams & Desktop mit Clippy, Win XP & Co

Microsoft hat jüngst ein kleines Paket von neuen Hintergrundbildern für die Verwendung in Teams veröffentlicht, die von früheren Produkten inspiriert und somit vor allem für Retro-Fans gedacht sind. Neben dem Assistenten Clippy haben auch Solitär, Windows XP und MS Paint einen Auftritt.

Wie Microsoft in seinem Weblog erklärt, wolle man mit den neuen Hintergrundbildern für Teams, die sich natürlich auch ganz normal auf dem Desktop verwenden lassen, einen nostalgischen Blick zurück auf beliebte Produkte der vergangenen Jahrzehnte werfen.Das Paket enthält auch eine neue Version des offiziellen Windows XP-Wallpapers namens "Bliss", bei der man mit modernen Werkzeugen etwas nachgebessert hat. So wurden die Wolken weicher gestaltet, die Schatten verlagert und einige Blumen auf dem Feld hinzugefügt. Die Basis bildet aber immer noch das gleiche Foto, das schon 1996 in einer Weinregion in Kalifornien aufgenommen wurde.Beim neuen Teams-Hintergrund mit Clippy, dem ersten weit verbreiteten virtuellen Assistenten, geht es natürlich vor allem darum, eine humorvolle Hommage an den oft als "zu anstrengend, zu ehrgeizig und zu nett" (so jedenfalls Microsoft) angesehenen Office-Assistenten zu feiern. Im Fall des neuen Solitaire-inspirierten Wallpapers zeigt Microsoft den Moment, wenn der Nutzer das Spiel gewonnen und die Kartenstapel in der bekannten Animation "explodieren".Zu guter Letzt wird auch noch das mit Windows 1.0 eingeführte MS Paint zelebriert, das in diesem Fall als Teil einer Art von Kunst-Installation zu sehen ist, bei der jemand mal ganz kräftig mit dem Pinsel abgerutscht ist. Microsoft empfiehlt die Verwendung der neuen Teams-Wallpaper nicht nur für sein Gruppen-Kommunikations-Tool, sondern auch für Skype. Der Download kann über eine eigens eingerichtete Microsoft-Seite nach Anmeldung erfolgen.