Dazn täuscht Kunden: Rabatt versprochen, doppelter Preis abgebucht

Dazn sorgt dieser Tage für jede Menge Aufregung. Denn die Plattform ist seit wenigen Tagen offiziell Betreiber des Streaming-Angebots der NFL, des sogenannten NFL Game Pass. Dabei wurde Nutzern eine Preisstabilität versprochen - doch an diese hält sich Dazn nicht.

NFL wird in deutschsprachigen Raum immer populärer

"Preisgarantie" für bisherige Abonnenten

Hat die NFL beide Augen zugedrückt?

Nutzer: "Und spielt keine Rolle, dass ich bereits bis 01.08.2024 verlängert habe? Ich werde also am 01.08.2023 wie bisher 86,99 Euro bezahlen?"



Dazn: "Ja, Sie zahlen den gleichen Preis und den gleichen Zahlungsplan wie im letzten Jahr."

Nutzer: Und ich werde in den nächsten Tagen dann auch den richtigen Preis (sic!) von 86,99 Euro zu sehen bekommen?



Dazn: Ja.

Dazn: Ihr Abonnement wurde mit sofortiger Wirkung gekündigt und die Rückerstattung wird ausgestellt. Es kann bis zu 5 Arbeitstage dauern, bis die Rückerstattung auf Ihrem Konto erscheint.



Dazn: Darf ich Ihnen sonst weiterhelfen?



Nutzer: Ich möchte mein Abonnement nicht kündigen, sondern den versprochenen Preis erhalten.



Dazn: Entschuldigung für die irreführenden Informationen



Dazn: Der falsche Betrag wurde storniert und wird zurückerstattet.



Nutzer: Ich bekomme also 85 Euro zurückerstattet?



Dazn: Die Differenz.

Weitere Probleme bei Dazn

Die NFL, die US-amerikanische Football-Liga, hat in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum einen enormen Popularitätsschub erfahren. Das kann man daran sehen, dass die Liga mittlerweile zwei Live- bzw. Vor-Ort-Spiele in Deutschland veranstaltet. Fans dieses Sports können die Spiele einerseits im Free-TV sehen (ab der nächsten Saison bei RTL), andererseits können sie zu Streaming-Angeboten greifen.Im zweitgenannten Fall gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten: Die NFL ist Teil des Sport-Streaming-Senders Dazn, bisher konnten Interessierte auch den NFL Game Pass International buchen. Das ist ein direkt von der NFL betriebenes Angebot, das den Zugang zu allen Live-Spielen, Zusammenfassungen und vielen weiteren Inhalten wie Reportagen bietet.Anfang des Jahres gaben NFL und Dazn bekannt, dass man eine Partnerschaft zum Game Pass schließt. Das bedeutete, dass der NFL Game Pass International (NFL GPI) als eigenständiges Abonnement bzw. als Zusatzpaket über Dazn erhältlich sein wird und mittlerweile auch ist.Dazn hat bisherige Game Pass-Kunden vor einigen Wochen kontaktiert und sie über die Umstellung informiert. Dabei hieß es, dass eine Preisgarantie gilt und bisherige Kunden nach wie vor so viel bezahlen wie bisher. Der reguläre Jahrespreis für den Game Pass beträgt 171,99 Euro.Hier kommen wir zum großen Aber: Denn viele bisherige NFL GPI-Abonnenten haben ihren Zugang "im Urlaub" abgeschlossen. Das bedeutet zwar vermutlich in einigen Fällen tatsächlich, dass das Abo auf einer Reise gebucht wurde, im Klartext bedeutet das, dass mit einem VPN gearbeitet wurde.Denn über eine südamerikanische IP ließ sich das Game Pass-Abo für etwa die Hälfte des regulären Preises buchen, in vielen Fällen bezahlen Nutzer seit Jahren 86,99 Euro (und teilweise sogar weniger). Das Abo ließ sich dabei auch ohne Einschränkungen und aktivem VPN im deutschsprachigen Raum nutzen. Ein Geo-Check bzw. -Blocking fand nicht statt. Dieses Abo hat sich jährlich zum selben Preis automatisch verlängert.Dieser "Trick" ist seit vielen Jahren so etwas wie ein offenes Geheimnis und die NFL drückte allem Anschein nach beide Augen zu. Denn der auf diese Weise ermäßigte Preis trug zweifellos dazu bei, der NFL und American Football in Europa zu einem so gewaltigen Popularitätsschub zu verhelfen.Dazn kommunizierte hier nach Bekanntgabe der Umstellung bzw. des neuen Deals eindeutig im Rahmen von FAQ-Seiten, dass es ein Einfrieren des Preises gibt. Viele Nutzer wollten hier aber dennoch sichergehen, ob das auch dann gilt, wenn sie "im Urlaub" gebucht haben - und haben den Dazn-Support kontaktiert. Die eindeutige und auch durch schier unzählige Screenshots und Chatprotokolle belegte Antwort: Ja, der Preis bleibt gleich.In einem uns vorliegenden Protokoll heißt es:Auf der dazugehörigen Konto-Seite wurden zwar 171,99 Euro angezeigt, das sei laut Dazn aber ein "technischer Fehler" gewesen. Dazn: "Unser Team arbeitet derzeit daran, diesen Fehler zu beheben, damit wir Ihnen zu Beginn der neuen Saison das beste Erlebnis bieten können."Im vorliegende Fall bzw. Chatprotokoll kam es dann zu folgender Nachfrage:Solche und ähnliche Chats haben unzählige Nutzer auf Twitter dokumentiert, das Fazit ist immer dasselbe: Der Dazn-Support versprach, dass sich der Preis für ein Jahresabo nicht ändert.Heute gab es aber die Abbuchung und alle bisherigen Kunden, denen der "alte" Preis versprochen wurde, berichten, dass Dazn 171,99 Euro in Rechnung gestellt hat.Wer sich jetzt an den Support wendet und nachfragt, beißt auf Granit, wenn man Dazn an das Niedrigpreis-Versprechen erinnert bzw. dieses einfordert. In einigen Fällen wird das Abo ohne explizite Bestätigung gekündigt, dazu gibt es einen Verweis, dass Betroffene das Geld innerhalb von fünf Tagen zurückerhalten.Wer nachfragt und meint, dass er oder sie gar nicht kündigen wollte, sondern nur den angeblich garantierten Preis einfordert, der wird teilweise mit Falsch­in­for­ma­tio­nen abgewimmelt.Hierzu liegt uns folgender Chat vor (Übersetzung vom Englischen ins Deutsche):Das ist aber nicht die Wahrheit, weil das Abo tatsächlich mit sofortiger Wirkung gekündigt wurde, wie ein späterer Chat bestätigt und auch auf der Kontoübersicht aufscheint.Solche Fälle gibt es derzeit etliche, Nutzer fühlen sich hintergangen und teils auch schlichtweg angelogen. Rechtlich bzw. in Bezug auf die AGB ist Dazn hier vermutlich auf der sicheren Seite, da das Buchen über VPN nicht vorgesehen ist. Die automatische Verlängerung früherer Jahre und auch die zahlreichen Aussagen im Support sowie die allgemeine Kommunikation sind hingegen eine andere Sache.Wir haben Dazn kontaktiert und werden das Presse-Statement veröffentlichen, sobald uns dieses vorliegt. Darin wollen wir unter anderem wissen, was in Bezug auf die Widerrufsfrist passiert, wenn jemand die zu hohe Buchung übersieht und erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist von (in der Regel) 14 Tagen daraufkommt, dass ihm 171,99 Euro berechnet wurden.Das ist nicht das einzige Problem, mit dem Dazn in diesem Zusammenhang zu kämpfen hat: So hat man (Dazn-)Bestandskunden bei Buchung des Game Pass einen 35-prozentigen Rabatt versprochen, doch auch hier gibt es laut Nutzern immer wieder Probleme bzw. will man offenbar nicht mehr davon wissen.Mehr als das: Der deutsche NFL- und Football-Experte René Bugner berichtet auf Twitter, dass es zu weiteren Pannen kommt: "Bei der Migration der NFL Game Pass Kundendaten von OverTier / Deltatre zu DAZN scheint einiges schief zu laufen. Es gibt etliche Meldungen von Usern, die keiner Verlängerung zugestimmt haben, und deren Konto jetzt belastet wurde. Unter anderem Leute, die länger kein aktives Abo hatten."Auch darauf haben wir Dazn Deutschland angesprochen und werden den Artikel aktualisieren, falls es hierzu offizielle Aussagen gibt. Wir haben außerdem den Verbraucherzentrale-Bundesverband (vzbv) kontaktiert und werden hier ggf. neue Informationen nachreichen, wie Verbraucherschützer die Angelegenheit sehen.