ToDoList - Kostenloser Aufgabenplaner für Windows

Flexible Aufgabenliste

To-do-Listen für Windows-Rechner

Mit der Freeware ToDoList 8.0 des Entwicklers AbstractSpoon Software verwalten Sie anstehende Aufgaben in einer tabellarischen Übersicht und legen auf Wunsch zusätzliche Details wie Prioritäten oder die geschätzte Dauer fest.ToDoList benötigt keine Installation und kann daher nach dem Entpacken der heruntergeladenen ZIP-Datei direkt ausgeführt werden. Beim ersten Start führt Sie ein Assistent durch die Konfiguration des Programms.Unter anderem legen Sie dabei fest, ob das Tool die Windows Registry zum Speichern der Programmeinstellungen verwenden oder diese in eine INI-Datei schreiben soll. Letzteres ermöglicht dann auch den portablen Einsatz der Software.Neue Aufgaben beziehungsweise Teilaufgaben legen Sie an einer beliebigen Stelle in der Liste an und bestimmen anschließend Details wie die Priorität, den aktuellen Fortschritt, die geschätzte Dauer oder das Fälligkeitsdatum. Eine Erinnerungsfunktion hilft dabei, wichtige Aufgaben nicht zu vergessen. Eine Kommentarfunktion inklusive Rich-Text-Unterstützung ist ebenfalls mit an Bord.Neben der standardmäßig gewählten Baumansicht bietet ToDoList eine Listen- und Kalenderansicht sowie eine Darstellung der Aufgaben als Balkenplan und Statistik. Eine Sortierfunktion bringt zum Beispiel die wichtigsten oder demnächst fälligen Aufgaben an die Spitze der Liste und natürlich kann diese auch nach bestimmten Begriffen durchsucht werden.Listen können Sie außerdem in verschiedenen Formaten wie ICS, CSV oder HTML ausgeben und dann beispielsweise mit anderen Programmen weiterverarbeiten. Eine Druckfunktion ist ebenfalls vorhanden. Zudem lassen sich Listen mit anderen Nutzern im lokalen Netzwerk teilen.Egal, ob Sie nun größere Projekte planen oder nur kleine Aufgaben festhalten möchten: ToDoList bringt mehr Ordnung in den Alltag. Zwar lassen sich Listen im Netzwerk teilen, eine Freigabe über das Internet oder eine Synchronisation mit Mobilgeräten sind hingegen nicht vorgesehen.Termine und Aufgaben verwalten Sie alternativ mit der Freeware EssentialPIM , die noch zusätzliche Funktionen wie einen Kalender und E-Mail-Client bietet.