Windows 11 hat Startmenü-Probleme, Microsoft gibt Schuld anderen

Anfang dieser Woche hat Microsoft das Preview-Update KB5028254 veröffentlicht und das führt bei einigen zu Problemen mit dem Startmenü. Das ist nicht ungewöhnlich, da es Microsoft immer wieder mit Bugs nach Updates zu tun bekommt. Dieser Fall ist aber anders.

Startmenü mit Problemen

Konkret handelt es sich bei KB5028254 derzeit noch um eine Vorschau für Windows 11 Version 22H2, die reguläre Veröffentlichung ist für den August vorgesehen. Das kumulative Update soll eigentlich diverse Bugs beheben, viele Nutzer klagen nach Installation über Probleme mit dem Startmenü. Dieses funktioniert nicht, wie es soll und öffnet sich u. a. gar nicht.Microsoft hat das Problem bestätigt, sagt aber, dass es nicht die eigene Schuld sei. In einer Bekanntgabe auf der Windows Release Health-Seite (via BetaNews ) gibt der Redmonder Konzern an, dass Drittanbieter-Lösungen zum Anpassen der Benutzeroberfläche zu diesem Problem führen.Microsoft: "Nach der Installation von KB5028254 oder späteren Updates wird das Startmenü auf Windows-Geräten, auf denen einige Apps von Drittanbietern zur Anpassung der Benutzeroberfläche installiert sind, möglicherweise nicht geöffnet. Die bekanntermaßen betroffene App zur Anpassung der Benutzeroberfläche von Drittanbietern ist ExplorerPatcher, aber auch andere können betroffen sein. Diese Apps verwenden oft nicht unterstützte Methoden, um ihre Anpassungen vorzunehmen, und können daher unbeabsichtigte Auswirkungen auf Ihr Windows-Gerät haben."Das Unternehmen gibt Betroffenen eine Lösung und empfiehlt, derartige UI-Lösungen vor dem Patchen zu deinstallieren: "Wir empfehlen, alle Apps von Drittanbietern zur Anpassung der Benutzeroberfläche zu deinstallieren, bevor man KB5028254 installiert, um dieses Problem zu vermeiden. Wenn das Problem auf deinem Windows-Gerät bereits auftritt, musst man sich möglicherweise an den Kundensupport des Entwicklers der verwendeten App wenden."