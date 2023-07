Microsoft startet Out of Box Experience-Update für Windows 11 22H2

Microsoft hat ein weiteres Update für Windows 11 herausgegeben. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes "Out of Box Experience Update", das nur installiert wird, wenn Windows neu installiert wird und dabei eine Internetverbindung verfügbar ist.

Verbessertes Nutzererlebnis bei Erst-Installation

Update für aktuelle Windows-Versionen

Microsoft schreibt:

Dieses Update wird während des Windows OOBE-Prozesses installiert, wenn eine Internetverbindung verfügbar ist.

Ihr Gerät muss nach der Anwendung dieses Updates neu gestartet werden.

Dieses Update ersetzt kein zuvor veröffentlichtes Update.

Dieses Update gilt für die folgenden Versionen:

Windows 11 SE Version 22H2

Windows 11 Home and Pro Version 22H2

Windows 11 Enterprise Multi-Session Version 22H2

Windows 11 Enterprise and Education Version 22H2

Windows 11 IoT Enterprise Version 22H2

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Update für Windows 11 OOBE-Prozess

KB5029517 verbessert Nutzererlebnis bei Erst-Installation

Verbesserte Update-Zuverlässigkeit, optisch angepasst

Nur für Windows 11 verfügbar, nicht für ältere Versionen

Nur bei Neuinstallation mit Internetverbindung erforderlich

Keine Voraussetzungen, ersetzt kein zuvor veröffentlichtes Update

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Diese Aktualisierung verbessert das Nutzererlebnis bei Erst-Installation auf einem neuen Gerät oder bei einer frischen Installation auf einem alten Gerät, der sogenannten "Out of Box Erfahrung".Das neueste Update findet man nun in der Knowledge Base unter KB5029517 . Die Änderungen sind alle nur unter der Haube und verbessern die Update-Zuverlässigkeit. Die Out of Box Erfahrung selbst hatte Microsoft mit Windows 11 bereits mehrfach überarbeitet und auch optisch an den neuen Windows 11-Look angepasst.Welche Änderungen nun KB5029517 bringt, wurde bisher noch nicht erläutert. Weiterführende Informationen stehen aktuell dazu noch nicht zur Verfügung, falls diese aber zeitnah folgen, werden wir den Beitrag ergänzen.Es ist das neueste Out of Box Experience-Update, aber derzeit nur für Windows 11 verfügbar, nicht für die älteren Windows 10-Versionen und damit für die Upgrades von dem älteren Betriebssystem auf die neueste Version. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Update des OOBE-Prozesses. Ein Neustart ist erforderlich.Dieses Update verbessert die Windows 11, Version 22H2 Out-of-Box Experience (OOBE). Dieses Update gilt nur für den Windows-11-OOBE-Prozess und ist nur verfügbar, wenn OOBE-Updates installiert werden.