Windows 11: Verwirrender Benachrichtigungszähler wird endlich ersetzt

Mit dem Windows 11 Build 23511 versorgt Microsoft Nutzer der Dev-Channel seit dem 27. Juli mit einigen Anpassungen, die das Leben etwas leichter machen. Darunter auch ein neuer Knopf für das Benachrichtigungs-Center, der eine verwirrende Interface-Situation löst.

Windows 11 vereinfacht Interface mit neuer Glocke

Zusammenfassung Microsoft aktualisiert Windows 11 Build 23511 im Dev-Channel mit neuen Anpassungen.

Benachrichtigungs-Center erhält dedizierte Schaltfläche in Form einer Glocke.

Glocke wird bei neuen Benachrichtigungen in Akzentfarbe ausgefüllt.

Im "Nicht stören"-Modus wird Glocke mit Schlafsymbolen angezeigt.

Mouse-Over-Schaltfläche zeigt Anzahl ungelesener Benachrichtigungen an.

Bisher war das Zusammenspiel zwischen Benachrichtigungen und der Kalenderanzeige im Benachrichtigungs-Center von Windows 11 nicht gerade intuitiv. Windows setzt hier bei Events auf eine herausfahrende Schaltfläche, gibt dem Nutzer aber keinen direkten Hinweis, wo genau er die Übersicht mit allen Benachrichtigungen öffnen kann. Bei ungelesene Benachrichtigungen oder im Nicht-stören-Modus sendet das Betriebssystem hier eine etwas auffälligere Mittelung, sonst war die Benutzerinterface-Erfahrung bisher suboptimal. Das ändert sich jetzt laut Neowin Mit dem Windows 11 Build 23511 im Dev-Channel nehmen sich die Entwickler genau diesem Problem mit einer kleinen aber logischen Anpassung an. Der Build behält zwar die Verbindung von Kalenderanzeige und das Benachrichtigungs-Center bei, letzteres erhält jetzt aber endlich eine dedizierte, stets sichtbare, Schaltfläche in Form einer Glocke.Das einfache Funktionsprinzip: Liegen keine Nachrichten vor, wird das Glockensymbol nur in seinen Umrissen angezeigt, sobald eine Benachrichtigung erfolgt, wird das Symbol dann in der gewählten Akzentfarbe von Windows 11 ausgefüllt. Hat der Nutzer alle Mitteilungen gelesen, wird die Glocke wieder leer dargestellt. Zu guter Letzt wechselt das Zeichen im "Nicht stören"-Modus auf eine Glocke mit Schlafsymbolen.Auf den ersten Blick scheint hier der durchaus praktische Zähler für die Anzahl der Benachrichtigungen verschwunden, denn hat Microsoft aber in eine Mouse-Over-Schaltfläche umgezogen. Wenn der Cursor über die Benachrichtigungsschaltfläche bewegt wird, zeigt Windows eine Infotafel an, welche Aufschluss über die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen gibt.