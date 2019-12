Balabolka: Kostenloses Text-to-Speech-Programm

Rechner mit Stimme

Praktische Text-to-Speech-Lösung

Den Rechner einfach zum Quatschen bringen: Mit der kostenlosen Software Balabolka, hier in der Version 2.15.0.723, kann jeder Rechner um eine Sprachausgabe erweitert werden. Die Text-to-Speech-Software kann Textdateien in verschiedenen Formaten mit unterschiedlichen Stimmen vorlesen.Die Grundfunktionen von Balabolka sind schnell erklärt: Die Software kann mit verschiedenen Textdateien gefüttert werden. Zu den un­ter­stütz­ten Formaten zählen dabei DOC, RTF, PDF und HTML. Den Inhalt kann man sich dann ganz bequem von dem Programm vorlesen lassen. Die Software bietet dabei von Audioplayern bekannte Steuerungsmöglichkeiten wie Start, Pause und Stopp sowie eine Lautstärkesteuerung.Balabolka bietet auch die Möglichkeit, die Stimm­höhe, Lesegeschwindigkeit und das Geschlecht des digitalen Sprechers an die eigenen Be­dürf­nis­se anzupassen. Darüber hinaus ist es dank Skins auch möglich, die Benutzeroberfläche der Software zu individualisieren. Für einen schnelleren Zugriff wird die Software auch im System Tray von Windows eingerichtet. Auf Wunsch kann die Software die vorgetragenen Texte auch als Audiodatei ausgeben. Nutzer haben hier die Wahl zwischen MP3, MP4, WAV, OGG oder WMA.Die Anwendung kann mit allen auf dem System vorhandenen Standardstimmen betrieben werden. Darüber hinaus stellen die Entwickler auf ihrer Homepage weitere Sprachpakete wie Englisch oder Spanisch zum Download bereit. Zu guter Letzt ist es dank einer Schnittstelle auch möglich, Sprachpakete von Drittanbietern in Balabolka zu integrieren.Will man den eigenen Rechner zum Sprechen bringen, ist Balabolka definitiv einen Blick wert. Die Software wird kostenlos angeboten und bringt alles mit, was man von einer Text-to-Speech-Lösung erwarten kann.Neben der Festinstallation auf den Windows-Versionen XP/Vista/7/8 und 10 kann Balabolka auch als portable Version auf einem USB-Stick genutzt werden.