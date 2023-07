Was Musk mag, ist Gesetz: X zwingt Nutzern den "Dark Mode" auf

Der Umbau von Twitter bzw. seit knapp einer Woche X geht weiter und seit der Übernahme des Kurznachrichtendienstes gibt es nur ein Gesetz: Gemacht wird das, was dem Chef gefällt, also Elon Musk . Das gilt auch für die Oberfläche, denn die wird künftig nur noch dunkel sein.

Viele bevorzugen dunklen Modus

Zusammenfassung Musk möchte, dass nur noch der "Dark Mode" angezeigt wird.

Viele Anwender kritisierten diese Entscheidung.

Dark Modes bieten v.a. abends eine angenehmere Seitenansicht.

Kritikpunkte: Sehbehinderte & Legasthenie-Betroffene.

Seit Langem sind "Dark Modes" in Apps und auf Webseiten verfügbar, auch WinFuture bietet einen "Nacht-Modus" an, der dazugehörige Schalter ist auf der Startseite in der rechten oberen Ecke zu finden. Dieser macht den Hintergrund dunkel und die Schrift hell, damit kann man eine vor allem abends für die Augen angenehmere Seitenansicht bekommen.Viele bevorzugen den dunklen Modus aber auch während des Tages und dazu zählt sicherlich auch Twitter- bzw. X-Chef Elon Musk. Denn dieser hat in einem Tweet (oder wie auch immer das nun heißt) bekannt gegeben, dass "diese Plattform bald nur noch den "Dark Mode" haben wird". Seine simple Begründung: Der dunkle Modus "ist in jeder Hinsicht besser".Das führte erwartungsgemäß zu zahlreichen Diskussionen, bei denen sogar treue Musk-Fans sich kritisch äußerten und diese Entscheidung infrage stellten. Viele meinten, dass es zwar völlig in Ordnung sei, den Dark Mode zum voreingestellten Standard zu machen, den Nutzern aber keine Wahl bzw. Alternative zu lassen, auch keine Lösung ist.Nutzer verweisen auf den Umstand, dass der dunkle Modus vor allem für jene Anwender ein Problem darstellt, die an Legasthenie bzw. Sehbehinderungen leiden. Es ist auch nicht bekannt, welcher dunkle Modus genau bei X künftig (der Einzige?) Standard sein wird. Denn genau genommen gibt es davon mehrere Varianten: Oftmals kann man nämlich eine "abgedunkelte" Variante (bei Twitter "Dimmen" genannt) mit dunkelblauen oder dunkelgrauen Hintergrund einstellen, beim "Licht aus"-Modus wird dieser hingegen komplett schwarz.