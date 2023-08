Blaue Haken abschaltbar: Elon Musks Twitter (X)-Kunden schämen sich

Nach den zurückliegenden Eskapaden des X-Eigentümers Elon Musk scheint es zahlenden Twitter Blue-Kunden peinlich zu sein, den einst begehrten blauen Haken zu tragen. Nun erhalten Abonnenten die Funktion, ihren "verifizierten" Premium-Status zu verbergen.

Symbol der Scham statt stolzer Nutzer

Blaues Häkchen einfach verheimlichen

Zusammenfassung X führt die Möglichkeit ein, ihr Häkchen auszublenden.

Früher Verifizierung und Schulterklopfen, jetzt Symbol der Scham.

Funktionen sind verfügbar, auch wenn das Häkchen ausgeblendet ist.

Funktionen wie Bearbeiten von Tweets, bevorzugte Platzierung etc.

Kritik an Ideen und Umsetzungen Musks hat Haken zu Symbol der Scham gemacht.

Kunden können sich outen oder Haken verstecken.

Früher als Verifizierung und virtuelles Schulterklopfen für Personen des öffentlichen Lebens verteilt, hat sich der blaue Haken auf Twitter (X) zu einem Premium-Abo für Unterstützer der Social-Media-Plattform und Eigentümer Elon Musk entwickelt. Für monatlich etwa 10 Euro kann sich mittlerweile jeder Nutzer mit Twitter Blue (bald X Blue) und dem damit verbundenen Häkchen ausstatten.Nach starker Kritik an den Ideen und Umsetzungen Musks hat sich das Abo allerdings zu einem Symbol der Scham entwickelt, sodass es vielen X-Kunden mittlerweile peinlich ist, ihren blauen Haken zur Schau zu stellen. Gleichzeitig werden sie von der Community oftmals an den Pranger gestellt und mit "Schaut, er hat für Twitter bezahlt"-Memes durch das virtuelle Dorf getrieben.Twitter (X) führt für jene peinlich berührten Kunden nun die Möglichkeit ein, ihr Häkchen auszublenden (via The Verge ). In den Profil-Einstellungen steht eine entsprechende Option ab sofort zur Verfügung. Auf seinen Support-Webseiten schreibt das Unternehmen:"Als Abonnent können Sie Ihr Häkchen in Ihrem Konto ausblenden. Das Häkchen wird dann in Ihrem Profil und in Ihren Beiträgen ausgeblendet. Das Häkchen kann an einigen Stellen weiterhin an­ge­zeigt werden und einige Funktionen kön­nen weiterhin anzeigen, dass Sie ein aktives Abonnement haben. Einige Funk­tio­nen sind evtl. nicht ver­füg­bar, während Ihr Häkchen ausgeblendet ist."Zahlenden X-Kunden mit Twitter Blue steht es somit frei, sich zu outen oder aber den Haken zu verstecken. In beiden Fällen können kostenpflichtige Funktionen, wie das Bearbeiten von Tweets, eine bevorzugte Platzierung in Konversationen, das Schreiben von längeren Beiträgen, größere Video-Uploads und die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS, neben weniger Werbung genutzt werden.