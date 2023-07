X: Polizei stoppt Entfernung des Twitter-Schildes am Hauptquartier

Am Wochenende hat Elon Musk bekannt gegeben, dass die Marke Twitter mitsamt allen Logos verschwindet. Gestern wurde das auch schon in die Praxis umgesetzt, im Web heißt Twitter nur noch X. Das betraf auch die Logos am Hauptquartier. Doch das lief nicht nach Plan.

Ist twittern nun X-en?

Das betrifft zwar "nur" Gaming und damit verwandte technologische Aspekte

Twitter

Twitter ist jetzt "er"

Zusammenfassung Elon Musk: Twitter umbenannt zu "X", Logos verschwinden

Musk kann "X" nicht als Marke schützen

Hebebühne von Polizei entfernt, weil Genehmigung zu fehlen schien

Vom "Twitter"-Logo an der Fassade nur noch "er" übrig geblieben

Die Entscheidung von Elon Musk kommt bei Nutzern erwartungsgemäß nicht besonders gut an, da sich viele fragen, ob es denn eigentlich notwendig ist, Twitter umzubenennen. Dazu kommen Fragen, wie Wörter wie Tweet und twittern nun eigentlich genannt werden sollen.Auch beim "X" selbst gibt es zahlreiche Fragen: So hat Musk als Logo eine frei verfügbare Schriftart gewählt und kann es in dieser Form gar nicht markenrechtlich schützen lassen. Wenn das überhaupt möglich wäre, da Microsoft die Rechte am X als eingetragene Marke besitzt., besonders gut durchdacht und recherchiert wirkt die Aktion von Musk dennoch nicht.Tom Warren von The Verge stellt auf X klar, dass Microsoft kein Trademark für das X selbst besitzt - sondern nur für ein X-Logo im Zusammenhang mit dem (eingestellten) Videodienst Mixer.Das sind nicht die einzigen Pannen, die der Twitter/X-Chef durch die Umbenennung erleben musste. Die im wahrsten Sinne des Wortes Sichtbarste betrifft das Hauptquartier in San Francisco. Denn dort begann man, das alte "Twitter"-Logo vom Schild an der Fassade abzunehmen, und zwar Buchstabe für Buchstabe. Dabei kam eine Hebebühne zum Einsatz - doch der zuständige Arbeiter konnte den Einsatz nicht zu Ende bringen.Denn nach einer Weile traf die Polizei ein und stoppte die Arbeiten - laut The San Francisco Standard (via The Verge ) handelte es sich dabei aber um ein Missverständnis, da die Behörden eine fehlende Genehmigung für die Hebebühne bzw. eine unangemeldete Sperrung der Straße beanstandeten.Der San Francisco Standard schreibt weiter, dass jemand bei Twitter sehr wohl eine Genehmigung für die Arbeiten am Schild hatte, dies aber nicht mit dem Sicherheitsdienst und dem Eigentümer des Gebäudes kommuniziert hatte.Die Hebebühne wurde offenbar entfernt, bevor sich die Sache mit der Genehmigung klären konnte. Und das bedeutet, dass von "Twitter" auf einer Seite nur das "er" übrig geblieben ist.