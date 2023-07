X: Das neue Twitter-Logo ist nun live und schon gibt es die erste 'Panne'

Am Wochenende hat Elon Musk überraschend angekündigt, dass Name und Logo von Twitter bald verschwinden werden, heute ist es bereits so weit. Denn der Kurznachrichtendienst hat das neue X heute auf der Seite eingebaut, demnächst sollen alle Vögel verschwinden.

Tweet, X oder was eigentlich?

Kein Trademark für das X-Logo

Zusammenfassung Elon Musk überrascht mit Twitter-Umbenennung auf X

Umsetzung erfolgte in Rekordzeit, Webseite bereits umgestellt

App-Umstellung noch nicht abgeschlossen

X-Logo offenbar nicht von Agentur entworfen, sondern "nur" Unicode-Zeichen

Logo kann nicht als Trademark angemeldet werden

Elon Musk, seit vergangenem Herbst der neue Besitzer von Twitter, hat am Wochenende in schier unzähligen Tweets (wenn diese überhaupt noch so heißen), die Umbenennung von Twitter auf X angekündigt. Doch wie so oft fragten sich viele Beobachter, ob Musk das ernst meint bzw. wie schnell diese Umstellung vor sich gehen wird. Mittlerweile kennen wir die Antwort: Ja, meint er und (teils) sehr schnell.Denn heute Morgen unserer Zeit hat das Netzwerk mit der Umstellung begonnen, auf der Webseite ist in der linken oberen Ecke nicht länger der bekannte Twitter-Vogel zu finden, sondern das neue X. Das betrifft derzeit aber nur Desktop-Browser, in der App ist noch alles beim Alten. Das ist aber sicherlich nur eine Frage der Zeit, denn die mobilen Anwendungen müssen noch umgebaut werden.Es ist denkbar und sogar wahrscheinlich, dass diese Umstellungen noch eine Weile brauchen werden. Denn obwohl von der Ankündigung Musks zur heutigen Umsetzung nur sehr wenig Zeit verging - man kann sogar von so etwas wie Rekordzeit sprechen - ist es denkbar, dass der restliche Prozess wesentlich länger dauern wird.Denn das Austauschen des Logos in der Ecke sowie des Profilbildes von @Twitter (sic!) ist im Wesentlichen die einzige Änderung, die man auf der Seite sehen kann. Es ist deshalb durchaus denkbar, dass Elon Musk wie so oft spontan beschlossen hat, die Änderung durchführen zu lassen und der bisherige Logo-Tausch das Einzige war, das sich in der Kürze der Zeit tatsächlich umsetzen ließ.Auf diese Idee kann man wohl auch kommen, weil das neue X-Logo offenbar nicht von einer Agentur oder ähnlichem entworfen wurden. Denn wie Eliot Higgins, Gründer des Recherchekollektivs Bellingcat schreibt, ist das Logo "buchstäblich" nichts anderes als "nur das Unicode-Zeichen "𝕏" (U+1D54F)." Für Musk und Twitter hat das auch interessante Folgen, denn das bedeutet, dass Musk und Twitter/X dieses Logo nicht als Trademark anmelden können.