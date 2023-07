Elon Musk verändert zunehmend die Wahrnehmung, die Kunden von Tesla haben. Das viel kritisierte Verhalten des CEOs sorgt laut einer Umfrage dafür, dass ehemalige Besitzer dem Unternehmen für immer den Rücken zukehren.

Elon Musks Verhalten verändert die Wahrnehmung von Tesla

Vielleicht so gewollt

Zusammenfassung Umfrage unter 5000 Tesla Model 3-Besitzern

Model 3-Verkäufer geben Missfallen mit Musk als Grund an.

17,8% der Kunden sind mit der Marke Tesla nicht mehr zufrieden.

Musk ist entscheidend für die Wahrnehmung der Marke.

Es mag viele Gründe geben, warum Menschen ihr Fahrzeug wieder verkaufen und zu einer anderen Marke wechseln. Eine Umfrage, die Bloomberg durchgeführt hat, sollte der Führungsabteilung von Tesla aber echte Sorge bereiten. Auf die Frage an Model 3-Besitzer, die ihr Fahrzeug wieder verkauft hatten und zu einer anderen Marke gewechselt waren, welche Gründe es dafür gab, steht auf Platz 1 eine Antwort, die man so wohl nicht hören will.21,5 Prozent geben an, wegen der "Ablehnung von Elon Musk" ihr Fahrzeug verkauft zu haben. Bloomberg zieht aus diesen Zahlen ein klares Resümee: "Es gab wohl noch nie einen CEO der Automobilindustrie, dessen persönliche Marke so eng mit der Nachfrage nach Fahrzeugen verbunden war." Weitere 17,8 Prozent sind mit der Markenwahrnehmung von Tesla nicht mehr zufrieden. Weitere Gründe für den Verkauf: Sorgen um Qualität und Service sowie zu hohe Kosten.Wie die Umfrage weiter aufzeigt, ist die Meinung, die Kunden von Elon Musk haben, unmittelbar mit der Wahrnehmung der Marke Tesla verknüpft. Einfach ausgedrückt: Wer Musk mag, kauft sehr wahrscheinlich einen weiteren Tesla, hat man eine schlechte Meinung von dem CEO, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man der Marke treu bleibt, enorm.Nachdem Tesla in den ersten Jahren seine großen Erfolge vor allem in demokratisch geprägten Bundesstaaten der USA, vornehmlich Kalifornien, gefeiert hatte, will das Unternehmen mit Modellen wie dem Cybertruck auch bei traditionell eher konservativen Käufergruppen Fuß fassen."Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es in Texas mehr Raum für eine Marktexpansion als in Kalifornien, wo die Teslas bereits die Straßen bevölkern", so Bloomberg. Ob Musk die Unzufriedenheit seiner alten Kunden mit einem Stimmungsumschwung bei anderen Käuferschichten ausgleichen kann, muss sich noch zeigen.