Neues Twitter-Logo: Elon Musk möchte sich vom Vogel verabschieden

Der Kurznachrichtendienst Twitter könnte bald ein neues Markenzeichen bekommen. Elon Musk hat angekündigt, sich von dem bekannten Vogel trennen zu wollen. Stattdessen soll das soziale Netzwerk ein neues Logo spendiert bekommen. Bisher sind nur wenige Details bekannt.

Entscheidungen überraschen fast niemanden mehr

Nutzer sollen X-Logo posten

Zusammenfassung Elon Musk möchte Twitter komplett umgestalten.

Twitter soll einen neuen Namen und ein neues Logo bekommen.

Der offizielle Firmenname wurde schon in "X Corp." geändert.

Elon Musk fordert Community auf, ein neues X-Logo zu erstellen.

Werbekunden trennen sich von Plattform, Umsätze sind gesunken.

Nachdem Elon Musk die Social-Media-Plattform Twitter übernommen hatte, hat der Tesla- und SpaceX-Chef mit zweifelhaften Entscheidungen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So dürfte es nur noch wenige Nutzer überraschen, dass das Unternehmen sich von dem bekannten blauen Vogel verabschieden möchte.In einem Tweet betont Elon Musk, dass sich der Konzern vom gesamten Twitter-Branding lösen wird. Der Kurznachrichtendienst dürfte also vollständig umgestaltet werden. Die Betreiber möchten sich nicht nur vom Vogel als Symbol trennen, sondern dem sozialen Netzwerk auch einen neuen Namen verpassen.Schon Anfang des Monats hatte sich ein Namenswechsel angekündigt, als der offizielle Firmenname von Twitter in "X Corp." geändert wurde. Das soziale Netzwerk könnte also zukünftig den einfachen Namen "X" tragen. Elon Musk hat die Community gestern dazu aufgefordert, ein Symbol zu erstellen. Sofern ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wurde, soll es noch heute weltweit eingeführt werden. Ob das Markenzeichen tatsächlich so schnell ausgetauscht wird, bleibt abzuwarten.In jüngster Vergangenheit hat sich Elon Musk bei vielen verbleibenden Twitter-Nutzern unbeliebt gemacht, als die Anzahl der täglich abrufbaren Tweets begrenzt wurde. Immer mehr Funktionen stehen nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement bereit. Zusätzlich trennen sich fortlaufend weitere Werbekunden von der Plattform, sodass die Umsätze in den letzten Monaten eingebrochen sind.