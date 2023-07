Twitter-Chaos: Musk ändert X-Logo erneut, macht sofort Rückzieher

Elon Musk wird von Fans vergöttert und von Kritikern und Gegnern teils gehasst. Fakt ist aber, dass er ein Manager ist, der seine Meinung immer wieder ändert und gerne am "lebenden Patienten" operiert. Das kann man aktuell bestens beim aktuellen Logo-Hin-und-Her sehen.

Musks Launen sind bei Twitter "Gesetz"

Dickes X

Wie gut durchdacht ist die Änderung des bisherigen Twitter-Logos bzw. die Abschaffung dieser Marke eigentlich? Diese Frage stellen sich Brancheninsider und Marketingexperten seit dem vergangenen Wochenende und kommen immer häufiger zum Schluss: nicht besonders.Das liegt u. a. daran, dass sich Elon Musk und X nicht um Trademarks gekümmert haben, das Logo nicht viel mehr ist als eine allgemein verfügbare Schriftart und noch einiges mehr. "Live" ist das Logo bereits und Twitter bzw. X forciert das Rebranding weiter, mittlerweile nennt sich das Hauptkonto des Netzwerkes nicht länger @Twitter, sondern heißt schlichtweg @X.Abgeschlossen ist das Ganze aber wohl noch länger nicht, da man u. a. lesen kann, dass "@X seit Februar 2007 bei Twitter" ist, auch die mobilen Apps sind noch ganz im alten Stil, blauer Vogel inklusive.All das lässt den Schluss zu, dass die Umbenennung eher aus einer spontanen Laune auf den Weg gebracht wurde, denn Marketingexperten verweisen seit Tagen darauf, dass man so etwas in der Regel schlagartig und konsequent durchführt und nicht Stückchen für Stückchen.In der Nacht auf heute gab es den nächsten Beweis oder zumindest Hinweis: Denn X führte eine Version mit dickeren Linien ein, Musk war daran sicherlich involviert. Doch kurz nachdem das überarbeitete X online war, meldete sich der Chef zu Wort, dass ihm das in der Form doch nicht gefällt: "Ich mag die dickeren Balken nicht, also machen wir sie wieder rückgängig."Laut dem 52-Jährigen ist das auch nicht das letzte Wort, da sich das Logo "mit der Zeit weiterentwickeln" werde. Wohlgemerkt hat Elon Musk von Anfang an gesagt, dass das derzeitige X nur ein "Zwischen-Design" ist - ob sich die Plattform damit einen Gefallen tut, ist freilich eine andere Frage.