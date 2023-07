Twitter-Klon Threads: Dem Anfangs-Boom folgt ein massiver Einbruch

Mit dem Start von Threads hat Meta mitten in der Aufregung um immer neue Probleme bei Twitter einen massiven Hype entfacht. Dieser endet aber offenbar schneller, als so mancher dachte. Die Nutzerzahlen brechen bereits wieder ordentlich ein.

Interesse nicht von Dauer

Kein Exodus

Zusammenfassung Threads erlebte beim Start einen großen Hype.

Zugang war einfach, da Instagram-User keine Registrierung brauchten.

Stärkster Tag mit 49 Mio. aktiven Android-Usern.

Boom wohl wegen Berichterstattung, Nutzer kamen nie wieder.

Verweildauer auf Plattform hat schnell wieder abgenommen.

Kein Exodus von Twitter-Usern, aber Nutzungszeit ging zurück.

Threads hatte nur kurzen Hype, Nutzerzahlen brechen ein.

Nach dem Start der neuen Plattform, die im Wesentlichen einen Twitter-Klon darstellt, explodierten die Nutzerzahlen regelrecht. Der Zugang ist immerhin auch denkbar einfach, da zumindest Anwender, die bereits über einen Instagram-Account verfügten, keine aufwendige Registrierung durchlaufen mussten. Entscheidend sind letztlich aber nicht die Zahlen angemeldeter Nutzer, sondern die tatsächlich aktiven Accounts.Hier hatte Threads nach Analysen des Marktforschungsunternehmens Similarweb bereits am 7. Juli seinen stärksten Tag. 49 Millionen aktive User allein auf der Android-Plattform wurden hier gezählt. Damit kam man bereits deutlich an Twitter heran: Das seit vielen Jahren etablierte Netzwerk kam an diesem Tag auf 109 Millionen aktive Android-User.Allerdings sieht einiges danach aus, dass dieser anfängliche Boom lediglich auf die umfassende Berichterstattung zurückzuführen ist. Viele Nutzer luden sich wohl aus Interesse die App herunter, schauten sich die Plattform an - und kamen nie wieder. Inzwischen ist die Zahl täglichen aktiven User auf 23,6 Millionen gesunken (Stand 14. Juli).Auch die Verweildauer auf der Plattform nahm parallel dazu schnell wieder ab. Die Nutzung in den USA, wo die meisten Aktivitäten zu verzeichnen waren, erreichte am 7. Juli ihren Höhepunkt mit 21 Minuten Verweildauer in der App, am 14. Juli waren es nur noch etwas mehr als 6 Minuten.Der Start von Threads hat auch nicht zu einem Exodus der Twitter-User geführt. Deren Nutzerzahlen blieben auch direkt nach dem Start der Konkurrenzplattform weitgehend unverändert. Lediglich die Nutzungszeit ging etwas zurück.